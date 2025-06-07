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    19:45, 06 Июнь 2025 | GMT +5

    Путешествие в сердце Евразии совершат участники международной экспедиции

    Сегодня торжественно стартовала международная экспедиция «Путешествие в Сердце Евразии», передает корреспондент агентства Kazinform. 

    Стартовала международная экспедиция по Центральной Азии
    Фото: Бекбау Тайманов/Kazinform

    то является международной инициативой, участники прибыли из Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана и России. Экспедиция стартовала у фонтана «Дружба народов» на ВДНХ в Москве, а завершится в Душанбе. 

    Стартовала международная экспедиция по Центральной Азии
    Фото: Бекбау Тайманов/Kazinform

    Участники экспедиции за 50 дней посетят пять стран Центральной Азии и более 30 городов этого региона, таким образом им предстоит преодолеть более 8 тыс. км. В ходе поездки они проведут научные сессии, культурные и медийные мероприятия.

    Стартовала международная экспедиция по Центральной Азии
    Фото: Бекбау Тайманов/Kazinform

    В церемонии старта приняли участие главы дипломатических миссии стран-участниц экспедиции, образовательного сообщества, профессиональных объединений и так далее.

    Стартовала международная экспедиция по Центральной Азии
    Фото: Бекбау Тайманов/Kazinform

    На торжественной церемонии было зачитано приветственное послание руководства стран-участниц экспедиции, показаны ретро-автомобили, презентованы автоколонны брендированных автомобилей экспедиции и маршрута с участием 50 блогеров. 

    По прибытии в конечный пункт маршрута, Душанбе, члены экспедиции примут участие в первом Центральноазиатском международном экономическом форуме (ЦМЭФ).

    Стартовала международная экспедиция по Центральной Азии
    Фото: Бекбау Тайманов/Kazinform

     

    Теги:
    Туризм Блогеры Центральная Азия
    Бекбау Тайманов
    Бекбау Тайманов
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