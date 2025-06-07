Путешествие в сердце Евразии совершат участники международной экспедиции

то является международной инициативой, участники прибыли из Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана и России. Экспедиция стартовала у фонтана «Дружба народов» на ВДНХ в Москве, а завершится в Душанбе.

Фото: Бекбау Тайманов/Kazinform

Участники экспедиции за 50 дней посетят пять стран Центральной Азии и более 30 городов этого региона, таким образом им предстоит преодолеть более 8 тыс. км. В ходе поездки они проведут научные сессии, культурные и медийные мероприятия.

Фото: Бекбау Тайманов/Kazinform

В церемонии старта приняли участие главы дипломатических миссии стран-участниц экспедиции, образовательного сообщества, профессиональных объединений и так далее.

Фото: Бекбау Тайманов/Kazinform

На торжественной церемонии было зачитано приветственное послание руководства стран-участниц экспедиции, показаны ретро-автомобили, презентованы автоколонны брендированных автомобилей экспедиции и маршрута с участием 50 блогеров.

По прибытии в конечный пункт маршрута, Душанбе, члены экспедиции примут участие в первом Центральноазиатском международном экономическом форуме (ЦМЭФ).