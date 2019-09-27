Путепровод на станции Шамалган планируется построить в 2020 году
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Путепровод на станции Шамалган планируется построить в 2020 году, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИИР РК.
«Принимая во внимание чрезвычайную ситуацию, произошедшую на железнодорожном переезде станции Шамалган, а также в целях обеспечения безопасности дорожного движения и удобства местных жителей по поручению Премьер-Министра РК Аскара Мамина были изысканы средства на строительство путепровода», - говорится в сообщении.
Отмечается, в настоящее время ведутся проектно-изыскательские работы на строительство путепровода на железнодорожном переезде станции Шамалган. Работы планируется завершить в апреле 2020 года.
Завершение строительно-монтажных работ планируется до конца 2020 года.
Всего на автодорогах общего пользования в Казахстане имеется 1058 пересечений через железную дорогу.
Напомним, ДТП с поездом произошло 15 сентября в 19 часов 08 минут на перегоне Аксенгир – Чемолган. Погиб один человек - водитель автобуса. Пострадали три человека: два ребенка и одна женщина.
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