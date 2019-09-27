+7 (701) 759 90 19 Лента
Нур-Султан: 6 °С
Алматы: 22 °С
USD 387.53 EUR 423.69
RUB 6.02 CNY 54.34
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Путепровод на станции Шамалган планируется построить в 2020 году

27 Сентября 2019 20:06
Поделиться:
Путепровод на станции Шамалган планируется построить в 2020 году

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Путепровод на станции Шамалган планируется построить в 2020 году, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИИР РК.

Новости по теме

ДТП с поездом в Шамалгане: пострадавшей девочке сделали трепанацию черепа
ДТП с поездом в Шамалгане: пострадавшую готовят к операции На станции Шамалган провели следственный эксперимент Полиция Костаная усиливает работу по проверке водителей автобусных маршрутов

«Принимая во внимание чрезвычайную ситуацию, произошедшую на железнодорожном переезде станции Шамалган, а также в целях обеспечения безопасности дорожного движения и удобства местных жителей по поручению Премьер-Министра РК Аскара Мамина были изысканы средства на строительство путепровода», - говорится в сообщении.

Отмечается, в настоящее время ведутся проектно-изыскательские работы на строительство путепровода на железнодорожном переезде станции Шамалган. Работы планируется завершить в апреле 2020 года.

Завершение строительно-монтажных работ планируется до конца 2020 года.

Всего на автодорогах общего пользования в Казахстане имеется 1058 пересечений через железную дорогу.

Напомним, ДТП с поездом произошло 15 сентября в 19 часов 08 минут на перегоне Аксенгир – Чемолган. Погиб один человек - водитель автобуса. Пострадали три человека: два ребенка и одна женщина.

Свои соболезнования выразил Глава государства Касым-Жомарт Токаев.

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Алматинская область, Происшествия,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047
rusred@inform.kz

Архив