Путепровод на станции Шамалган планируется построить в 2020 году

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Путепровод на станции Шамалган планируется построить в 2020 году, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИИР РК.

«Принимая во внимание чрезвычайную ситуацию, произошедшую на железнодорожном переезде станции Шамалган, а также в целях обеспечения безопасности дорожного движения и удобства местных жителей по поручению Премьер-Министра РК Аскара Мамина были изысканы средства на строительство путепровода», - говорится в сообщении.

Отмечается, в настоящее время ведутся проектно-изыскательские работы на строительство путепровода на железнодорожном переезде станции Шамалган. Работы планируется завершить в апреле 2020 года.

Завершение строительно-монтажных работ планируется до конца 2020 года.

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