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Путь Жамбыла может быть примером для каждого – Даурен Абаев

19 Ноября 2021 14:25
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Путь Жамбыла может быть примером для каждого – Даурен Абаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Путь Жамбыла может быть примером для каждого. Такое мнение высказал первый заместитель руководителя Администрации Президента РК Даурен Абаев на международной конференции «Ұлы дала ақыны», посвященной 175-летию великого акына Жамбыла Жабаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«В чем ценность наследия Жамбыла? Конечно, наши ученые-литературоведы изучают творчество поэта, и дадут ему достойную оценку. И все же сегодня я хотел бы остановиться на следующих важных вопросах. Прежде всего, жизнь и творчество Жамбыла представляют собой высокий образец беззаветной любви к своему родному народу, безупречного служения ему. «Меня называют Жамбыл, но мое настоящее имя – казах», – так говорил великий поэт, и он всегда был с народом. В трудные времена его пламенные стихи поддерживали дух народа, ободряли людей. За свою долгую жизнь он был свидетелем больших исторических перемен и всегда при этом оставался настоящим человеком. Жамбыл не склонял колена ни во времена правления кокандских беков, ни во времена царской России, ни во время советской власти. Он всегда выражал мнение казахского народа, был не просто поэтом, а настоящим гражданином», – сказал Д. Абаев.

Д. Абаев также напомнил историческую оценку, которую дал поэту Первый Президент – Елбасы Нурсултан Назарбаев: «Великий Жамбыл – выдающийся, блестящий представитель казахской традиционной литературы».

«С этой точки зрения путь степного философа Жамбыла может быть примером для каждого человека», – подчеркнул Д. Абаев.

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#Жамбылская область   #Культура  
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Автор:

Мейрамбек Байгарин

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