Путь стратега: какие экспонаты представлены в зале Музея Первого Президента, посвященном  столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В этом году столица Казахстана отмечает свое 23-летие. За короткий период она превратилась в динамично развивающийся, современный город, где наряду с новыми постройками можно увидеть сохранившиеся до наших дней исторические объекты. Об истории возникновения и развития столицы повествуют экспонаты Музея Первого Президента, в частности зал «Путь стратега», куда заглянули корреспонденты МИА «Казинформ».

Здание Музея Первого Президента сегодня располагается в новом месте. Помимо исторических документов и фотографий, развитие столицы можно проследить через LED-экраны, где представлена карта города: транспортные развязки, главные достопримечательности и элементы столицы. В центре зала нашему взору представляется план развития полицентричного города до 2030 года, транспортных развязок, велосипедных маршрутов.

Часть материалов, которая сохранилась в старом здании Музея Первого Президента, повествует об истории переноса столицы, создания генерального плана. Примечательно, что музею передали исторические, значимые для страны документы. Просматривая каждый лист архивной бумаги, мы узнаем ценную информацию об ознакомлении Нурсултаном Назарбаевым с генеральным планом застройки новой столицы.

Наверное, не многие помнят, как Акмола стала столицей Казахстана и почему же в качестве главного города государства выбрали именно эту местность. По выступлению Елбасы Нурсултана Назарбаева на заседании Сессии Верховного совета РК от 6 июля 1994 года, мы знакомимся с его предложением о переносе столицы.

«Анализ, проведенный по 32 параметрам, среди которых социально-экономические показатели, климат, ландшафт, сейсмоусловия, окружающая среда и другие, показал, что из всех вариантов наиболее предпочтительным является город Акмола... Во-первых, она находится почти в географическом центре Казахстана и поблизости крупных хозяйственных регионов. Во-вторых, Акмола расположена на пересечении крупных транспортных магистралей. В-третьих, в городе сегодня проживает около 300 тысяч человек и в соответствии с существующим генеральным планом предусмотрена возможность увеличения численности населения до 400 тысяч. В-четвертых, не вызывает больших вопросов состояние основных систем жизнеобеспечения город. В-пятых, в Акмоле хорошо развита транспортная инфраструктура», - отмечает Первый Президент в своем выступлении.

Так, 6 июля 1994 года Верховным Советом Республики Казахстан было принято решение о переносе столицы из Алма-Аты в Акмолу. Перенос столицы Казахстана ознаменовал новый этап в развитии города. С 1997 года Акмола стала государственным центром страны.

Необходимо отметить, что за выдающийся вклад в развитие градостроительства Республики Казахстан и реализацию градостроительного проекта создания новой столицы Нурсултан Назарбаев был награжден золотой медалью Союза градостроителей Казахстана.

Здесь же экспонируется мастерок «Главному застройщику Казахстана» от Ассоциации застройщиков РК.

10 июня 1998 года состоялась международная презентация столицы Казахстана. В честь презентации была выпущена памятная медаль. 10 декабря 1998 года Нурсултану Назарбаеву был вручён символический ключ от города.

На официальной церемонии презентации столицы Казахстана Нурсултан Назарбаев выразил уверенность в том, что «мы сделаем все, чтобы наша Астана стала городом будущего и мы стали ее достойными гражданами».

«Символично, что свои новые шаги наше государство начинает в новой столице в Год народного единства и национальной истории. Общество, хорошо знающее свое прошлое, способно идти вперед и развиваться. Народ, помнящий имена своих предков, готов обеспечить достойное будущее своим потомкам. Исходя из этого, мы решили отдав дань уважения своим предкам, с думой о будущем отправиться в новый путь с этого года и с этого места. Пусть добрым будет твой путь и светлого будущего тебе, новая столица – Астана», - говорится в выступлении Нурсултана Назарбаева.

В большом зале отдельное место отведено символам столицы. В 2008 году утвержден герб столицы. Центральным элементом является объединение Байтерека и шанырака. Это художественное решение стало образным выражением вектора развития современного Казахстана, который совмещает в себе как знак города, так и символ страны.

Уже через год после основания Астаны ЮНЕСКО присвоила столице звание «Город Мира», что означает, что здесь мирно существуют представители самых разных национальностей и религий. Действительно, на сегодня представители свыше 130 этносов в дружбе и согласии проживают под единым шаныраком.

С момента образования столицы многое переменилось. Постепенно город начал развиваться за счет креативной и современной инфраструктуры, старые построения заменили небоскребы, улицы оживились зелеными насаждениями. Однако на правом берегу города все еще сохранились исторические постройки. Так в медиа-столе музея можно увидеть образы объектов главного города «вчера и сегодня».

На месте торгового дома, расположенного в исторической части столицы, с видом на Старую площадь, 130 лет назад уже кипела оживленная торговля. В 1890 году в Акмолинске на центральной площади на казенные средства были построены Гостиные ряды. В двух каменных корпусах помещались 72 магазина и 10 мелких торговых лавок, которые сдавались в аренду местным и приезжим купцам.

В советское время этот торговый комплекс назывался «Зелеными рядами» - двери магазинов были выкрашены зеленой краской.

«Зеленые ряды были разрушены в 1970-х годах. На этом месте построили универсальный магазин. В 1980 году его отдали на всеобщее использование. До 2000 годов в ЦУМе работали 400 сотрудников. В 2000 году после реконструкции швейцарской компанией «Mabetex Project Engineering» его переименовали в «Sine tempore». Площадь здания составляет 16 тысяч квадратных метров», - рассказала руководитель научно-исследовательского отдела государственного архива Нур-Султана Газиза Исахан.

С каждым днем город развивался с целью освоения целинных и залежных земель. В центре края потребовалось построить просторное общественное здание, в котором проводились бы различные мероприятия. В 1961 году, когда Хрущев прибыл в Целиноград, ему пришлось провести собрание в одном из промышленных предприятий. После этого случая было принято решение о строительстве Дворца Целинников. Проект здания, разработанный архитекторами Рижского института «Латгипрогорстрой» города П. Ю. Фогелсом, Д. К. Даннеберг и О. Н. Крауклисом, был построен именно в Целинограде.

«Строительство Дворца целинников началось 15 октября 1961 года по проектно-сметной документации, утвержденной Советом Министров Казахской ССР, был сдан в эксплуатацию 6 ноября 1963 года. В соответствии с решением исполкома Целиноградского городского Совета депутатов трудящихся от 20 мая 1963 года о передислокации кинотеатра «Родина» в район Депо-2, 26 июня 1963 года была принята резолюция по благоустройству данной площади до 15 июля того же года. Таким образом, здание кинотеатра перенесли», - рассказала Газиза Исахан.

А дворец с новым зрительным залом на 2340 мест и кафе на 150 мест стали центром культурной жизни города, где проводились партийные собрания, концерты, кинопоказы, новогодние праздники, фестивали. После капитального ремонта в конце 1990-х годов, начиная с 1999 года, Дворец целинников назывался Конгресс-холлом. С 2016 года его переименовали в концертный зал «Астана».

В музейном зале также с помощью планшетов можно приблизить основные объекты архитектурного облика столицы, увидеть велосипедные маршруты и административное деление города.

Новая столица Казахстана – детище Первого Президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева. Поэтому неслучайно Елбасы является почетным гражданином столицы. В зале также представлены диплом и медаль почетного гражданина города.

На одной стене зала размещены фотографии современной столицы – культурного, политического, коммуникационного центра страны. Университеты, музеи, театры, концертные площадки говорят о том, что Нур-Султан - хранилище традиций и достижений культуры. Помимо этого, город превратился в международную диалоговую площадку, где проходят съезды, саммиты, встречи глав государств, а также значимые политические, экономические и спортивные события, за которыми наблюдают миллиарды жителей планеты.

«Астана – это символ обновления Казахстана, символ неиссякаемой созидательной энергии его многонационального народа. Это символ веры народа, приступившего в далекие не самые лучшие времена к возведению новой столицы, в свои собственные силы. Это символ надежды и уверенности нации, обретшей свободу, в своем процветающем будущем, в будущем своих потомков», - отмечал Елбасы.

Сегодня мы видим, как идеи Нурсултана Назарбаева воплощаются в реальность, а столица превращается в динамично развивающийся город, который сочетает элементы прошлого, настоящего и будущего.