Путь реформ безальтернативен – заявление партии AMANAT

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Исполнительный секретарь партии AMANAT Асхат Оралов в режиме видеоконференцсвязи провел совещание с активом партии с участием всех регионов по обсуждению реализации Послания Главы государства, Председателя партии Касым-Жомарта Токаева, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу партии.

В ходе актива Асхат Оралов озвучил заявление партии AMANAT в поддержку реформ и курса Президента Казахстана.

В заявлении подчеркивается, что народ Казахстана, пройдя в январе 2022 года трагические испытания, продемонстрировал сплоченность и неприятие радикализма и экстремизма, подтвердил свое стремление к прогрессу и продолжению преобразований.

«Наша страна вступила в новый этап развития – Новый Казахстан. Это переломный и судьбоносный момент нашей многовековой истории. В этих условиях только конструктивные перемены и эволюционное обновление позволят преодолеть трудности и обеспечат последовательное движение страны вперед. Движимый исторической ответственностью перед страной и народом, Президент, выступив с Посланием народу Казахстана, представил обширный план, направленный на углубление политического, экономического, социального реформирования страны», - озвучил Исполнительный секретарь.

Он отметил, что партия AMANAT всецело поддерживает системные и масштабные реформы Президента Казахстана. Так, находясь в фарватере реформаторского курса Главы государства, партия начала изменения с себя, запустив внутреннюю трансформацию.

«Мы убеждены, что путь реформ безальтернативен. Политическая либерализация и социальная справедливость – своевременный ответ на запросы граждан. Мы призываем всех казахстанцев к единству и сплоченности, консолидации всех общественно-политических сил. Только вместе мы сможем укрепить независимость и государственность, обеспечить благополучие нашей общей Родины и всех граждан страны!», - подчеркнул Асхат Оралов.

В ходе республиканского совещания был дан ряд конкретных поручений по реализации мер, озвученных сегодня в Послании Главы государства.

Также в режиме видеоконференцсвязи выступили исполнительные секретари Западно-Казахстанского областного филиала Мурат Мукаев, Карагандинского – Бекзат Алтынбеков, Алматинского областного – Гульнар Тойлыбаева, Шымкентского городского – Жанар Бектаева и заместитель исполнительного секретаря Восточно-Казахстанской области Айгуль Байжанова. Они отметили, что Президент предлагает конкретные действенные механизмы для борьбы с системными проблемами. Политические инициативы Главы государства отражают актуальность и значимость проведения преобразований в интересах дальнейшего развития страны и укрепления общественного согласия.