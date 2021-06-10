НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Два года назад Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Кемелевич Токаев принял присягу и вступил в должность Главы государства. В первом интервью после инаугурации Президент обозначил свои главные приоритеты: это преемственность, справедливость и развитие. Именно по этим критериям следует оценивать итоги двух прошедших лет, отметил в своей статье «Путь преемственности» в «Казахстанской правде» председатель акционерного общества «Егемен Қазақстан» Дархан Кыдырали.

«В своем историческом Обращении к народу Казахстана 19 марта 2019 года Первый Президент Республики Казахстан Нурсултан Абишевич Назарбаев следующим образом охарактеризовал своего преемника: «Рядом со мной он работает с первых дней независимости Казахстана. Я хорошо его знаю. Он человек честный, ответственный и обязательный. Поддерживает всецело проводимую политику внутри страны и вовне. Все программы разрабатывались и принимались с его участием. Я верю, что Токаев именно тот человек, кому мы можем доверить управление Казахстаном».

Прошедшие два года были нелегкими для нашей страны и ее руководства. Трагические события в Арысе, Кордае и Мактаарале, затем охватившая весь мир пандемия COVID-19 и вызванный ею экономический кризис. Несмотря на все испытания, выпавшие одно за другим за столь короткий срок, руководство страны во главе с действующим Президентом не только твердо удержало ситуацию под полным контролем, но и претворило в жизнь целый ряд важных начинаний. При этом он демонстрирует хладнокровие, уверенность и последовательность в намеченном курсе реформ.

Был создан Национальный совет общественного доверия, подготовивший и представивший большое количество предложений по актуальным для страны вопросам, укомплектован Президентский молодежный кадровый резерв, приняты первоочередные меры по улучшению положения учителей и врачей.

Кадровые решения Главы государства стали наглядным выражением принципа меритократии, справедливого выдвижения по заслугам. В ряд законов были внесены изменения и дополнения, направленные на ускорение развития демократических процессов и в целом на реформирование политической системы Казахстана – прежде всего это касается законодательства о выборах. Стала реально претворяться в жизнь концепция «слышащего государства».

В самый разгар пандемии коронавируса, несмотря на кризисные условия, руководством страны было обеспечено строительство новых больниц. Тогда же были приняты и оперативно осуществлены экстренные меры по поддержке малоимущих слоев населения (прежде всего единовременные денежные выплаты). Таким образом государство наглядно показало, что оно не оставит своих граждан на произвол судьбы.

Решение о предоставлении гражданам возможности использовать свои пенсионные накопления для приобретения недвижимости или оплаты лечения также стало ярким проявлением заботы казахстанского государства о благосостоянии людей, его стремления по мере возможностей максимально смягчить последствия кризиса для населения. Ситуация в мире широко известна, и нам есть с чем сравнивать», - подчеркнул Дархан Кыдырали.

«Помимо всего прочего, в это нелегкое время был принят ряд давно ожидавшихся народом Казахстана политических решений – прежде всего следует упомянуть судьбоносный закон о земле, раз и навсегда поставивший точку в животрепещущем вопросе о продаже и аренде казахстанской земли иностранцами.

Не менее важные начинания были успешно осуществлены в гуманитарной сфере: так, например, в 2019–2021 годах Республика Казахстан официально отметила 750-летие Золотой Орды – Улуг Улуса, 175-летний юбилей великого Абая, 1150-летний юбилей «Второго Учителя» – аль-Фараби, 175-летие мастера казахского устно-поэтического искусства Жамбыла Жабаева, также Указом Президента была образована Государственная комиссия по полной реабилитации жертв политических репрессий, по поручению Главы государства был издан трехтомник «Ашаршылық. Голод. 1928–1934».

Перечисленные выше начинания осуществлялись руководством страны, несмотря на тяжелые экономические условия, поскольку четко осознавалась стратегическая важность символического капитала нации для ее будущего развития и, соответственно, неотложность принимаемых мер, невзирая ни на какие обстоятельства. В целом бросается в глаза то внимание, которое уделяется Президентом литературе, искусству, развитию творческого начала, без которого невозможно духовное развитие нации.

Во внешней политике, вопреки всем скептическим прогнозам, также была сохранена преемственность многовекторного курса, фундамент которого был в свое время заложен Елбасы. Казахстан сохранил и продолжает развивать конструктивное сотрудничество со всеми своими стратегическими партнерами, исходя прежде всего из соображений собственных национальных интересов и безопасности. Международный авторитет республики продолжает неуклонно расти.

В связи с этим следует отдельно упомянуть неформальный Саммит глав государств Тюркского совета, проведенный 31 марта 2021 года. Историчес­кое признание города Туркестана духовной столицей тюркского мира и подтверждение решимости воплотить в жизнь инициативу Елбасы по трансформации Тюркского совета в Организацию тюркских государств – важные шаги в сторону дальнейшего укрепления международных позиций Казахстана.

Не менее важную роль сыграло обращение Касым-Жомарта Токаева к лидерам стран ЕАЭС, в котором он определил основные направления евразийского сотрудничества на ближайшие 5 лет.

Следует отметить, что в осуществлении внешнеполитического курса современного Казахстана немаловажную роль играет уже упомянутый богатый дипломатический опыт действующего Главы государства, а также его широкая эрудиция и качества настоящего интеллектуала, владение несколькими языками.

И все же самым главным достижением двух лет президентства Касым-Жомарта Токаева мы можем считать то, что Казахстану удалось сохранить единство народа и продолжить свое движение к реальному построению современной гражданской нации.

Недавно состоявшаяся передача Главе государства полномочий Председателя Ассамблеи народа Казахстана, которая была создана и бессменно возглавлялась Первым Президентом Республики Казахстан – Елбасы Нурсултаном Абишевичем Назарбаевым, стала важным актом признания достигнутых успехов и реально осуществляемой преемственности политического курса.

В своей инаугурационной речи Касым-Жомарт Токаев заявил: «Моя политическая платформа – это ответ на главные запросы наших граждан. Прежде всего я буду работать над реализацией Третьей модернизации Казахстана, претворением в жизнь Пяти институциональных реформ и других важнейших стратегических документов нашего государства. …Власть обязана выполнять свои обещания перед народом. В этом заключается ее главная миссия. Только так можно укрепить единство нации и стабильность в стране».

Сегодня, по прошествии двух лет, мы можем с уверенностью констатировать, что действующий Глава государства показал себя как достойный продолжатель дела Елбасы, и «казахстанская модель политической модернизации» служит сегодня образцом для всего постсоветского пространства. Путь преемственности и все претворенные в его рамках реформы направлены на консолидацию общества, дают толчок к последовательному развитию государства и вселяют надежду на светлое будущее всему народу Казахстана», - резюмировал Дархан Кыдырали.

И в самом деле, выбор Первого Президента был далеко не случаен. Министр иностранных дел, председатель Сената Парламента, заместитель Генерального секретаря ООН (и первый представитель Азии на этом пос­ту) – вот далеко не полный послужной список Касым-Жомарта Токаева. Он не просто впечатляет, но свидетельствует о богатом и разностороннем опыте. Следует особо подчеркнуть, что именно панорамное видение глобального контекста является качеством, остро необходимым руководителю такого государства, как Казахстан, расположенного в самом «эпицентре мира», на стыке главных векторов устремлений всех глобальных игроков», - отмечается в статье.«Время показало, что выбор, сделанный Елбасы, а также высокое доверие, оказанное народом Казахстана, полностью оправдались. Программа, предложенная два года назад Президентом Касым-Жомартом Токаевым, стала программой надежды. Сохранение и укрепление единства общества как главной ценности, действенная борьба с коррупцией, масштабные вложения в человеческий капитал, справедливое распределение национального дохода, продолжение взвешенной и многовекторной внешней политики, преемственность политического курса – таковы были ее основные направления.