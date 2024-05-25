Синтетические наркотики в последнее время становятся «бичом божьим» для молодого населения нашей страны. Все больше молодых людей становятся закладчиками, соблазняясь легкими деньгами, а потом и наркоманами. Одним из наиболее распространенных видов синтетики стал мефедрон — более дешевый и синтетический аналог кокаина. О том, чем он опасен и какие последствия у людей от употребления «синтетики» в целом, в беседе корреспонденту агентства Kazinform рассказала заведующая отделением медикаментозной коррекции павлодарского филиала Республиканского центра психического центра Маншук Жаксылыкова.

— Маншук Хамзаевна, каковы симптомы у пациентов, проходящих лечение от наркотической зависимости, в частности от синтетических наркотиков? Отдельно — какие симптомы употребления мефедрона?

— Мефедрон относится к группе синтетических стимуляторов. И в целом признаки клинического течения одинаковы, вне зависимости от того, «скорость» это будет или мефедрон, или кокаин. Все это относится к группе стимуляторов и у них есть общность. Симптомы можно разделить на физические и психологические. К первым можно отнести повышение артериального давления, тахикардия, гипертермия, расширение зрачков, потливость, могут быть мышечные судороги, головные боли, тошнота. Психологические симптомы от употребления перечисленных наркотиков более выраженные, чем от употребления других веществ. Это может быть эйфория, повышенная активность, а перепады настроения и эмоционального фона особенно характерны для синтетических наркотиков и могут даже привести к агрессивности и раздражительности. Эйфория может резко переходить в депрессивное состояние, тревожность, паранойю. Буквально вчера к нам поступил пациент, который в последнее время употреблял синтетические стимуляторы. Одной из его жалоб было параноидально-бредовое состояние, его не покидало ощущение, что его кто-то преследует. Немало пациентов именно поэтому к нам и обращается. Среди зависимых людей считается, что от мефедрона, в отличие от других синтетических стимуляторов, меньше осложнений. Но это не так. Первоначальные ощущение такие, но последствия и результаты одинаковые. Из-за этого мнения люди, употребляющие мефедрон, и обращаются позже. Здесь также очень важно изменение когнитивного фона — то есть мыслительной деятельности, потеря интереса к ранее любимым занятиям. За счет чего идет деградация личности? Кроме снижения мыслительной активности, у зависимых сужается круг интересов и общения. Все занятия сводятся к тому, чтобы найти наркотик и средства для его покупки.

— Как долго лечится зависимость от синтетических наркотиков? От мефедрона в частности?

— Продолжительность лечения в зависимости от вида синтетических наркотиков, включая мефедрон, может варьироваться и зависеть от разных факторов. В частности, от наличия физических или психических проблем, поддержки окружающих, а также от степени эффективности выбранной терапии. Обычно лечение зависимости от наркотиков включает в себя несколько этапов. Первый — это детоксикация, о чем говорят все наркозависимые. Многие ошибочно считают, что если наркозависимый человек «прокапался», почистил организм, получил медикаментозное лечение, то на этом его проблема решена. Причем от любого наркотика или алкоголя. Это огромнейшее заблуждение, потому что в зависимости от стимуляторов, сами наркотики (кроме каннабиноидов или «анаши» в простонародье) быстро распадаются и выводятся из организма самостоятельно. И пациент, принимая инфузионную терапию (капельница), просто немного ускоряет процесс. В принципе, без этого можно обойтись. Так как стимуляторы больше влияют на психику, здесь нужно больше упор делать на психологическую помощь, на медико-социальную реабилитацию и психотерапевтическую поддержку. Как я уже говорила, многие выбирают мефедрон, потому что считают его самым безобидным. Но он очень медленно и незаметно вовлекает человека в зависимость. И многие приходят к нам, когда у них уже сформированная зависимость с осложнениями и последствиями. Причем не только в физической сфере, но больше даже в поведенческой, психологической. Поэтому, если говорить о нашем центре — у нас минимальный срок лечения два месяца, который включает этапы медикаментозной коррекции, психотерапии и реабилитации. Но это очень мало. Сама программа у нас занимает от 1 до 1,5 лет, если заниматься этим основательно. Торопиться нельзя. Синтетика вызывает большую психологическую зависимость, которая и приводит к срывам. Тяга к наркотикам у человека остается долго. Поэтому, если даже человек находился у нас год, мы не можем на 100% сказать, что вылечили его. В любом случае у него потом будет эта тяга, и как он с этим будет справляться — это уже другой вопрос.

— Заимствует ли Минздрав международный опыт в этом направлении? Когда в последний раз менялся алгоритм лечения наркозависимых в Казахстане?

— Конечно. Вообще для нашего региона, для республики и даже для стран СНГ это более молодая зависимость, в сравнении с США, Европой. Когда мы впервые с этим столкнулись, у нас не было опыта лечения таких пациентов, понимания, что с ними делать. Мы брали всевозможные источники и литературу, которая существовала на тот момент в других странах. Тогда остро встал вопрос о том, чтобы создать протокол лечения от стимуляторов. И когда мы этим начали заниматься, нигде в мире этого протокола не было. Потому что основное медицинское лечение базируется на психологической помощи.

— А медикаментозное лечение? Какие препараты назначаются пациентам, лечащимся от синтетической зависимости?

— Нет. Если говорить об опиоидах (героин, мак), то там есть заместительная терапия — метадон. К этому редко прибегают, хотя метадоновая терапия используется даже при алкогольной зависимости. При инфузионной терапии мы включаем сосудистые препараты, витамины — это восполняет водно-электролитный баланс пациентов, улучшает обмен веществ и работу мозга. Что характерно для употребляющих синтетику, в том числе мефедрон, людей: у них ухудшается аппетит, он не спит — ему это не нужно. Организм работает в усиленном ритме, но это временные ресурсы. Это кстати привлекает многих, потому что им не нужно отвлекаться на прием пищи и сон. И поэтому, они резко худеют, что замечают родственники. Поэтому, когда к нам пациенты поступают, мы для них проводим общеукрепляющую терапию. Также мы назначаем медикаменты, которые выравнивают психоэмоциональный фон, потому что у них бывают перепады настроения за доли секунды - от нормального настроения до депрессии.

— Сколько пациентов лечится от мефедроновой зависимости в стране?

— Истинную картину увидеть сложно: многие либо вообще не обращаются за помощью, либо обращаются анонимно. Кроме того, есть частные реабилитационные центры, куда обращаются в силу анонимности. Согласно официальной информации, за 12 месяцев 2023 года по стране от наркотической зависимости было пролечено 4543 человека, в том числе от употребления стимуляторов — 351 человек. Из них около 120 было пролечено в нашем центре. К слову, одна из причин, почему наркозависимые люди не обращаются за помощью — это постановка на учет, из-за которой они в последующем не смогут устроиться на работу. Если говорить о тенденции снижения лиц, состоящих на учете, мы замечаем устойчивый рост лиц, употребляющих синтетические стимуляторы. Если говорить о динамике, то с 2018 года данный показатель вырос в 5 раз. По состоянию на 1 мая на учете состоят с употреблением психоактивных веществ 108 693 человека, что в абсолютных показателях трактуется как 544,3 на 100 тысяч населения. В 2023 году эта цифра равнялась 550. То есть, вроде бы количество состоящих на учете немного уменьшается. Но если мы говорим именно о синтетических стимуляторах, то, наоборот, этот показатель с 2018 года вырос в 5 раз. В прошлом году было 92,7 на 100 тысяч населения, в этом году (январь-апрель) уже 91,3. Рост в любом случае идет. В разрезе по видам употребляемых наркотиков в целом на первом месте стоят лица, употребляющие каннабиноиды или марихуану. Из всех состоящих на учете наркозависимых таких 35%. Такие люди попадают через кабинеты медосвидетельствования, а ситуация такая — многие из них употребляют смешанные наркотики, то есть помимо марихуаны употребляют стимуляторы. Но так как их сложнее выявить, чем каннабис, они попадают на учет как употребляющие марихуану. На втором месте стоят лица, употребляющие опиоиды — их 31%. Далее идут лица, употребляющие сочетание наркотиков — полинаркомания — их 26%. Употребляющих синтетические стимуляторы всего лишь 4,6%. Причина в том, что эти лица реже обращаются за лечением. Если даже попадаются, их сложно выявить. И многие это знают. Среди них немало дальнобойщиков и таксистов. Многие говорят, что раньше употребляли энергетик, а потом им подсказали употребить синтетику.

— Чем страшен мефедрон и прочая синтетика?

— Хочу всех предостеречь: никогда не принимайте ничего, чем вас угощают. На днях поступил пациент, который сказал, что у него первое употребление получилось случайным. Он употреблял марихуану, и ему дали попробовать синтетику под видом «анаши». Новые синтетические наркотики опасны тем, что в первую очередь они влияют на психику. Мы замечаем, что наряду с зависимостью от синтетических веществ, стали учащаться случаи психозов, которые приводят к шизофреническому и подобному ему состоянию. И это уже больше даже не наркология, а психиатрия. К сожалению, такое состояние необратимо. У нас были случаи, когда к нам приезжали на лечение, а мы были вынуждены говорить: извините, но это уже психиатрия. Эти наркотики буквально с первого употребления в голове оставляют свой след.

— Хватает ли наркологических диспансеров и рехабов в стране?

— У нас функционируют 20 центров психического здоровья — сейчас они называются так, потому что две службы объединены в одну. И такие центры есть в каждом регионе. Кроме того, существуют около 80 центров первичного психического здоровья на уровне городских амбулаторно-поликлинических организаций. Также есть 205 кабинетов психического здоровья на районном уровне. На республиканском уровне есть Научно-практический центр психического здоровья — головное учреждение в Алматы, филиал у нас в Павлодаре. Мы занимаемся наркологическими пациентами, в Алматы лечат в основном психиатрических пациентов. В последние годы усилилась работа по созданию центров медико-социальной реабилитации. Сегодня такие центры есть во многих регионах. Это именно медико-социальная реабилитация — это завершающий этап оказания помощи. До конца 2024 года планируется открыть такие же центры еще в пяти регионах.

— Хватает ли этого?

— В принципе, этого достаточно, если пациенты будут обращаться. У нас сильно развиты частные реабилитационные центры. И в Казахстане их порядка 120, включая головные центры и филиалы. Кроме того, существуют группы анонимных наркоманов, которые, кстати, очень хорошую помощь оказывают. Но туда больше обращаются пациенты, которые уже где-то прошли лечение.