Путь обновления и модернизации: костанайцы обсудили Послание Президента

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — В рамках реализации поручений Главы государства, направленных на модернизацию политической системы, сегодня под председательством акима области Архимеда Мухамбетова состоялось совещание актива, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима области.

Как отметили в облакимате, этим совещанием даётся старт широкой информационной кампании, направленной на разъяснение основных положений Послания «Новый Казахстан: путь обновления и модернизации».

Для совместного обсуждения и определения дальнейших основных направлений и задач, вытекающих из этого документа, актив области собрал руководителей государственных органов, представителей политических партий, неправительственного сектора, научную и творческую интеллигенцию.

Открывая работу актива, аким области Архимед Мухамбетов подчеркнул, что впереди регион ждет большая работа по определению ключевых индикаторов и формированию путей решения предстоящих изменений и глобальных вызовов.

На мероприятии предметом обсуждения стали вопросы развития гражданского общества, конституционных преобразований, модернизации представительных органов власти, продовольственной безопасности и поддержки АПК, реформ в избирательном процессе.

«Ответственность акимов перед населением только увеличивается. В особенности это связано с усилением роли местных представительных органов и органов местного самоуправления»,- отметил в ходе совещания аким области Архимед Мухамбетов.

Также с докладом выступил руководитель управления общественного развития Марат Журкабаев. Он остановился на основных идеологических моментах и отметил важность взаимодействия с гражданским обществом, в том числе со СМИ и НПО.

«Во-первых, необходимо наладить обратную связь со средствами массовой информации. В век развития информационных технологий государственные органы должны быть открыты. В этой связи актуальным является поручение по дебюрократизации.

Во-вторых, общественные организации, объединения занимают особое место в системе государственного управления. Сегодня законодательно усиливаются механизмы общественных советов, общественного контроля, местного самоуправления, идет активная фаза процесса передачи государственных функций некоммерческому сектору и внедряется практика бюджета участия населения», - отмечает М.Журкабаев.

С докладами также выступили ряд общественных деятелей региона. Выступающие были едины во мнении, что поставленные Главой государства задачи – это не только целая система, затрагивающая практически все сферы и отрасли, но и надежный мост в формировании новой модели экономического роста Казахстана.

По итогам актива Архимед Мухамбетов дал конкретные поручения по разработке региональных планов по реализации поставленных задач.