«Путь Кажымукана»: в честь 25-летия столицы прошло спортивное мероприятие

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В честь 25-летия Астаны был организован спортивный праздник «Кажымукан жолы 2023», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт столичного акимата.

В торжественном открытии мероприятия приняли участие председатель союза спортсменов Казахстана Азамат Карлыгашев, заместитель акима Астаны Ерлан Бекмурзаев, руководитель дирекции по проведению спортивно-массовых мероприятий Бахтияр Масанов, чемпион мира по боксу, серебряный призер Олимпийских игр в Атланте и Сиднее Болат Жумадилов, пятикратный чемпион мира по ММА Айдар Махметов.

Также в качестве специальных гостей турнира выступили чемпион мира по боксу Мерей Акшалов, четырехкратный чемпион мира по тяжелой атлетике Илья Ильин, мастер спорта международного класса по шорт-треку Абзал Ажгалиев, депутат маслихата Астаны Давид Лория, парадзюдоист Еркебулан Канафин и другие известные спортсмены.





В соревнованиях приняли участие 9 спортсменов: Азамат Макулбеков, поднявший 40-килограммового барана 3 555 раз, чемпион Азии по тяжелой атлетике, серебряный призер чемпионата мира Нургиса Адилетулы, чемпион мира по тяжелой атлетике среди юниоров Артем Антропов, самый молодой участник 13-летний Илья Колесниченко, Болат Ахметов, Арман Жамалиев, Николай Иконников, Бекбол Нурланулы, Тлеген Габдуллин.

«В 12 раз проводим спортивное мероприятие в честь Кажымукана Мунайтпасова, который прославил на весь мир наш силовой спорт. Первое название нашего проекта, начавшегося в 2012 году, было «Batyrs Battle». Теперь мы сменили его на «Путь Кажымукана», – рассказал автор культурно-спортивного мероприятия четырехкратный рекордсмен мира, рекордсмен Книги рекордов Гиннесса Сергей Цырульников.





Девять спортсменов соревновались по 5 видам состязаний: поднятие мешка весом 60, 70, 80, 90 кг на скорость, максимальное количество раз поставить 140-килограммовый камень на тумбу высотой 1 метр за 1 минуту, сгибание на скорость железного прута в форму подковы, подтягивание веса более 100 кг на плечи, борьба.

По итогам соревнований титул чемпиона завоевал Бекбол Нурланулы, серебро получил Болат Ахметов, бронзу - Нургиса Адилетулы, их наградили специальными призами.



