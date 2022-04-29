Путь к курорту Боровое стал еще безопаснее - Мининдустрии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – С приближением майских праздников многие жители столицы и близлежащих областей планируют отдых на территории природного парка Боровое, поэтому особая роль отводится обеспечению безопасного и бесперебойного движения транспортных средств на трассе Щучинск – Боровое, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства индустрии и инфраструктурного развития.

Как отмечают в ведомстве, дорога от поселка Щучинск до курортной зоны довольно извилистая. А из-за лесного массива видимость, особенно в ночное время, местами ограничена. Вдоль серпантинных участков установлены дорожные знаки, указывающие повороты, направления и опасные участки дорог.

«В этом году дорога в сторону курорта оснащена современными светоотражающими элементами КД-3 — «кошачий глаз». Они обозначают границы дорожного полотна и полос движения. Наезжая на «кошачий глаз», водитель автотранспорта получает сигнал о перемещении машины за пределы полосы движения. Это, в свою очередь, способствует предотвращению аварийной ситуации», - сообщили в пресс-службе министерства.

Помимо этого, планируется установка светящихся пешеходных переходов. Такие «зебры» заметны с дальнего расстояния, и это, несомненно, снижает риск столкновения автомобиля с пешеходом. Кроме того, ярко подсвеченную «зебру» лучше видно в непогоду и зимнее время. Переходы подсвечиваются с помощью специально установленных проекторов. Данные меры призваны снижать количество ДТП с пешеходами, которые являются одной из основных причин смертности на автодорогах.