Путь к фотожурналистике был долгим - фотокорреспондент МИА «Казинформ» Виктор Федюнин

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Фотокорреспондента международного информационного агентства «Казинформ» Виктора Федюнина в честь Дня работников средств массовой информации сегодня наградили медалью «Еңбек ардагері». Имея большой опыт в сфере фотожурналистики, он рассказал, как пришел к этой сфере, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Путь к фотожурналистике был долгим. Еще при Советском Союзе мне позвонил ответственный редактор по фотоотделу агентства «КазТАГ» Анатолий Васильевич Устиненко и предложил работать в Целинограде. А я отказался почему-то. Со временем понял, что эта было огромной ошибкой, конечно. В КазТАГ устроиться тогда было невозможно. Но, как видите, все равно стал работать здесь - в «Казинформ». Я дружил со всеми профессиональными фотокорреспондентами и часто посещал Алматы, общаясь с ними. Я приезжал и мы разговаривали, беседовали о фотографиях», - воспоминает Виктор Федюнин.

В целом, как рассказывает Виктор Владимирович, фотографией он занимался со школьной скамьи.

«В школьные времена нам давали в количестве 300-400 метров фотопленки, но там получалось только 10-15% качественного материала, мы сами проявляли, обрабатывали фотографии. Также, помню, была газета «Целиноградская правда». В то время я начал давать свои работы и там же публиковались мои первые фотоснимки. Постепенно, начал понимать, что такое фотожурналистка. В молодости я занимался велоспортом. Помню, были тренировки, мы общались, и один знакомый меня называл почему-то журналистом, так как я общался, комментировал, поддерживал разговоры. Когда, к примеру, возникали вопросы посреди разговора, я имел ответы на них. И тогда друзья называли меня журналистом. Теперь, действительно, работаю в этой же сфере», - отметил собеседник.

В общей сложности Виктор Федюнин вот уже как более 40 лет имеет опыт в сфере фотожурналистики.

«В целом, фотожурналисты следят за работами своих коллег. Работа фотокорреспондента очень нравится, это очень интересная профессия. В то время (Советское - прим.), мы конечно, работали на пленке. Невозможно забыть о моментах после приобретения Казахстаном независимости. Так, первые снимки, где Первый Президент РК - Елбасы Нурсултан Назарбаев принимает ключи во время переноса столицы в Акмолу (Нур-Султан), являются моей работой. Тогда это событие снимали с фотокорреспондентом Игорем Бургандиновым. Он же запечатлел историческое событие на черно-белую пленку. Получилось так, что я снял на цветную. До сих пор снимки можно встретить во всех изданиях», - рассказывает он.

В МИА «Казинформ» Виктор Федюнин работает уже с 2006 года.

«У нас очень интересная работа. Мы даем информацию первыми, освещаем только достоверную информацию и никогда не искажаем. Нас посылают на значимые события, международные форумы - как мы отработали ЭКСПО-2017. Думаю, что нужно ценить молодым ребятам работу в «Казинформ», - считает Виктор Владимирович.

Также он поздравил своих коллег с Днем работников средств массовой информации.

«В день работников средств массовой информации желаю коллегам, журналистам, фотокорреспондентам, редакторам - всем счастья, здоровья, долгих лет жизни, самого прекрасного. Мне приятно работать с нашим коллективом. Все очень серьезно относятся к своей работе», - подчеркнул Виктор Федюнин.