РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    20:18, 28 Июнь 2021 | GMT +6

    Путь к фотожурналистике был долгим - фотокорреспондент МИА «Казинформ» Виктор Федюнин

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Фотокорреспондента международного информационного агентства «Казинформ» Виктора Федюнина в честь Дня работников средств массовой информации сегодня наградили медалью «Еңбек ардагері». Имея большой опыт в сфере фотожурналистики, он рассказал, как пришел к этой сфере, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Путь к фотожурналистике был долгим. Еще при Советском Союзе мне позвонил ответственный редактор по фотоотделу агентства «КазТАГ» Анатолий Васильевич Устиненко и предложил работать в Целинограде. А я отказался почему-то. Со временем понял, что эта было огромной ошибкой, конечно. В КазТАГ устроиться тогда было невозможно. Но, как видите, все равно стал работать здесь - в «Казинформ». Я дружил со всеми профессиональными фотокорреспондентами и часто посещал Алматы, общаясь с ними. Я приезжал и мы разговаривали, беседовали о фотографиях», - воспоминает Виктор Федюнин.

    В целом, как рассказывает Виктор Владимирович, фотографией он занимался со школьной скамьи.

    «В школьные времена нам давали в количестве 300-400 метров фотопленки, но там получалось только 10-15% качественного материала, мы сами проявляли, обрабатывали фотографии. Также, помню, была газета «Целиноградская правда». В то время я начал давать свои работы и там же публиковались мои первые фотоснимки. Постепенно, начал понимать, что такое фотожурналистка. В молодости я занимался велоспортом. Помню, были тренировки, мы общались, и один знакомый меня называл почему-то журналистом, так как я общался, комментировал, поддерживал разговоры. Когда, к примеру, возникали вопросы посреди разговора, я имел ответы на них. И тогда друзья называли меня журналистом. Теперь, действительно, работаю в этой же сфере», - отметил собеседник.

    В общей сложности Виктор Федюнин вот уже как более 40 лет имеет опыт в сфере фотожурналистики.

    «В целом, фотожурналисты следят за работами своих коллег. Работа фотокорреспондента очень нравится, это очень интересная профессия. В то время (Советское - прим.), мы конечно, работали на пленке. Невозможно забыть о моментах после приобретения Казахстаном независимости. Так, первые снимки, где Первый Президент РК - Елбасы Нурсултан Назарбаев принимает ключи во время переноса столицы в Акмолу (Нур-Султан), являются моей работой. Тогда это событие снимали с фотокорреспондентом Игорем Бургандиновым. Он же запечатлел историческое событие на черно-белую пленку. Получилось так, что я снял на цветную. До сих пор снимки можно встретить во всех изданиях», - рассказывает он.

    В МИА «Казинформ» Виктор Федюнин работает уже с 2006 года.

    «У нас очень интересная работа. Мы даем информацию первыми, освещаем только достоверную информацию и никогда не искажаем. Нас посылают на значимые события, международные форумы - как мы отработали ЭКСПО-2017. Думаю, что нужно ценить молодым ребятам работу в «Казинформ», - считает Виктор Владимирович.

    Также он поздравил своих коллег с Днем работников средств массовой информации.

    «В день работников средств массовой информации желаю коллегам, журналистам, фотокорреспондентам, редакторам - всем счастья, здоровья, долгих лет жизни, самого прекрасного. Мне приятно работать с нашим коллективом. Все очень серьезно относятся к своей работе», - подчеркнул Виктор Федюнин.


    Теги:
    СМИ Общество
    Сейчас читают
    Сегодня, 10:31
    Шымкентские чиновники похитили из бюджета 1,1 млрд тенге и купили элитное жилье в Астане
    Сегодня, 10:25
    Золотую медаль Азиады завоевали казахстанские гребцы
    Сегодня, 10:21
    26 неплательщиков алиментов привлекли к уголовной ответственности в Мангистауской области
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!