«Путь Абая» весом 5 кг испекли школьники в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Назарбаев интеллектуальной школе в Петропавловске провели необычный фестиваль «Сладкая книга». Мероприятие приурочили к празднованию 175-летия Абая, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Цель – приобщить детей и взрослых к чтению, пропаганды литературы. Дети все активно участвуют. Интерес у наших детей к чтению большой. Читают все: от фэнтези до классики. Спросом пользуется и научная, и художественная литература. Читают наши дети на трех языках», - рассказала старший педагог, библиотекарь Нурикамал Сайдуова.

Участники фестиваля изготавливали «книги», входящие в список 100 книг, рекомендованных к чтению школьниками НИШ. Какую именно будет создавать команда, выбирали с помощью жеребьевки. Победителя определяли с учетом трех критериев: внешний вид торта, его презентация и «форма одежды».

Сливочный бисквит, крем-чиз, узоры из шоколада - торт «Путь Абая» весит 5,5 кг. Члены команды, создавшие этот шедевр, говорят, что на изготовление торта ушли почти сутки.

Всего на фестивале было представлено 14 сладких «книг» мировой, русской и казахской литературы.