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«Путь Абая» для незрячих выпустили в Усть-Каменогорске

23 Января 2020 19:18
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«Путь Абая» для незрячих выпустили в Усть-Каменогорске

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – В Усть-Каменогорске состоялась презентация романа-эпопеи «Путь Абая», напечатанного шрифтом Брайля, передает МИА «Казиформ» со ссылкой на областную специальную библиотеку для незрячих и слабовидящих граждан.

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В честь 175-летия Абая в спецбиблиотеке состоялось открытие информстудии «Абай» и презентация романа Мухтара Ауэзова «Абай жолы», выполненная библиотекарями на специальном тифлокомплексе рельефно-точечным шрифтом Брайля на казахском языке. Были напечатаны все четыре тома, при этом из-за специфики рельефно-точечного шрифта получилась 21 книга. Над проектом специалисты работали в течение недели.

«Это большое и значимое событие для читателей библиотеки, пополнение книжного фонда для незрячих читателей», - отметили в спецбиблиотеке.


В ходе презентации читатели спецбиблиотеки познакомились с отрывками из произведения «Абай жолы», прослушав фрагмент романа на аудиодиске. Гости смогли посетить книжную выставку «Абай – дана, Абай - дара қазақта», которая раскрыла все стороны жизни и творчества великого земляка.


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Ключевые слова: Восточно-Казахстанская область, Абай,
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Орал Ерланулы

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