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Пустят ли в школу учащегося, если родители болеют коронавирусом

11 Августа 2021 15:12
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Пустят ли в школу учащегося, если родители болеют коронавирусом

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Кого в школах будут проверять через приложение Ashyq? Об этом рассказал министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов в ходе прямого эфира, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Есть вопросы обеспечения системой Ashyq. Есть вопрос: кто будет пользоваться этим приложением в школах? Это – сотрудники, преподаватели, в детских садиках могут быть сопровождающие. Эта мера направлена, в первую очередь, на взрослых. В университете проверять будут студентов. Про школьников пока что не говорим. Мы понимаем, что надо охватить взрослых, дальше будем держать на курсе», - отметил министр.

По его словам, если родитель студента или учащегося болеет, то очевидно, что, несмотря на отсутствие клинических проявлений или симптомов, мы не можем пускать его в школу, но для него учебный процесс будет организован в дистанционном формате.

Ранее на заседании Правительства министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов рассказал о подготовке к новому учебному году.


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#Образование   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК   #Ashyq  
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Автор:

Арайлым Мұрат

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