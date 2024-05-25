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    16:38, 25 Май 2024 | GMT +6

    Пустят ли ребенка в садик без прививки от кори

    детсад дети
    Фото: Виктор Федюнин/ агентство Kazinform

    В городском управлении образования города Тараза разъяснили, каким образом осуществляется допуск детей без вакцинации от кори в учреждения дошкольного образования, передает корреспондент агентства Kazinform.

    — В соответствии с приказом Министра здравоохранения РК 2020 года «Об утверждении правил допуска в дошкольные организации детей, не получивших плановые профилактические прививки и порогового уровня коллективного иммунитета» установлено, что допуск в дошкольные организации детей, не получивших плановые профилактические прививки, осуществляется только при составлении их доли в группах не более 10%, — пояснила руководитель отдела образования акимата города Тараза.

    По словам спикера, руководители и медицинские работники дошкольных организаций обязаны обеспечивать постоянное соблюдение охвата плановыми профилактическими прививками для достижения коллективного иммунитета среди детей не менее 90%.

    С начала года в Жамбылской области наблюдается тенденция к снижению заболеваемости корью. Если в ноябре 2023 года ежесуточно в среднем регистрировались 40 случаев кори, то сейчас 2 — 3. С начала этого года зарегистрировано 1 133 подтвержденных случаев кори, показатель заболеваемости на 100 тысяч населения составил 93,1. Доля непривитых детей среди заболевших составила 82%. Свыше 94,7 тысячи человек в Жамбылской области получили вакцину от кори, сообщает департамент санитарно-эпидемиологического контроля по Жамбылской области.

    Теги:
    Детсады Вакцинация Дети Корь Жамбылская область Тараз
    Галина Скрипник
    Автор
    Галина Скрипник
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