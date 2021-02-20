Пустил переночевать незнакомца и остался без документов, денег и связи житель столицы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Пустивший переночевать незнакомца, житель Нур-Султана лишился своих вещей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции столицы.

Молодой человек, возвращаясь поздним вечером домой, встретил у своего дома незнакомца. Последний рассказал, что попал в трудную ситуацию и ему негде переночевать. Желая помочь парню, который остался без денег и без ночлега в чужом городе, потерпевший предложил ему переночевать у себя дома.

На утро хозяин квартиры обнаружил, что новый знакомый исчез, прихватив с собой его рюкзак, в котором находились телефон, стоимостью 100 тысяч тенге, документы и денежные средства на сумму 30 тысяч тенге

В ходе оперативно-розыскных мероприятий, сотрудники полиции задержали подозреваемого. Им оказался 27-летний ранее судимый уроженец Акмолинской области.

По данному факту проводится досудебное расследование, устанавливается причастность подозреваемого лица к аналогичным ранее совершенным преступлениям на территории столицы.