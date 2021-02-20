Пустил переночевать незнакомца и остался без документов, денег и связи житель столицы
Молодой человек, возвращаясь поздним вечером домой, встретил у своего дома незнакомца. Последний рассказал, что попал в трудную ситуацию и ему негде переночевать. Желая помочь парню, который остался без денег и без ночлега в чужом городе, потерпевший предложил ему переночевать у себя дома.
На утро хозяин квартиры обнаружил, что новый знакомый исчез, прихватив с собой его рюкзак, в котором находились телефон, стоимостью 100 тысяч тенге, документы и денежные средства на сумму 30 тысяч тенге
В ходе оперативно-розыскных мероприятий, сотрудники полиции задержали подозреваемого. Им оказался 27-летний ранее судимый уроженец Акмолинской области.
По данному факту проводится досудебное расследование, устанавливается причастность подозреваемого лица к аналогичным ранее совершенным преступлениям на территории столицы.