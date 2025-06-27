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    18:44, 26 Июнь 2025 | GMT +5

    Пустые баки и длинные очереди: в Уральске вновь дефицит сжиженного газа

    Автовладельцы отмечают, что дефицит сжиженного газа в регионе повторяется из года в год и стал уже привычной ситуацией, передает корреспондент агентства Kazinform.

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    Фото: Kazinform

    Как сообщил руководитель управления энергетики и ЖКХ Западно-Казахстанской области Мирас Мулкай, в соответствии с утверждённым планом поставок сжиженного нефтяного газа на второй квартал текущего года, на июнь для области было предусмотрено 3 545 тонн топлива из источников ТОО «Жаикмунай».

    По словам Мирасa Рустемовича, с 14 июня по 24 июля на Павлодарском нефтехимическом заводе проводятся плановые ремонтные работы. В связи с этим Министерство энергетики Республики Казахстан произвело перераспределение поставок между регионами, учитывая территориальные особенности и логистику.

    Основной план поставок, подчеркнул он, выполнен в полном объёме — на 100%.

    Кроме того, 21 июня Министерство энергетики выделило дополнительно 324 тонны сжиженного газа из ресурсов ТОО «Жаикмунай» с целью удовлетворения растущего спроса в области.

    А 23 июня было принято решение о дополнительной поставке 468 тонн сжиженного газа железнодорожным транспортом из АО «СНПС-Актобемунайгаз».

    — В настоящее время начата отправка сжиженного газа субъектам области. На сегодняшний день запланирована поставка 200 тонн. Кроме того, 26 июня из АО «СНПС-Актобемунайгаз» в Западно-Казахстанскую область будет направлено ещё 7 вагонов, что составляет 256 тонн сжиженного нефтяного газа. В ближайшее время планируется стабилизировать ситуацию на внутреннем рынке области, — сообщил Мирас Мулкай.

    Напомним, ранее мы сообщали о возникновении дефицита сжиженного газа в Западно-Казахстанской области.

    Также один из водителей отметил, что в Уральске автогаз появляется с перебоями.

    Теги:
    Уральск ЗКО Западно-Казахстанская область Газ
    Айгуль Эсеналиева
    Айгуль Эсеналиева
    Автор
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