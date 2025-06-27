Пустые баки и длинные очереди: в Уральске вновь дефицит сжиженного газа

Как сообщил руководитель управления энергетики и ЖКХ Западно-Казахстанской области Мирас Мулкай, в соответствии с утверждённым планом поставок сжиженного нефтяного газа на второй квартал текущего года, на июнь для области было предусмотрено 3 545 тонн топлива из источников ТОО «Жаикмунай».

По словам Мирасa Рустемовича, с 14 июня по 24 июля на Павлодарском нефтехимическом заводе проводятся плановые ремонтные работы. В связи с этим Министерство энергетики Республики Казахстан произвело перераспределение поставок между регионами, учитывая территориальные особенности и логистику.

Основной план поставок, подчеркнул он, выполнен в полном объёме — на 100%.

Кроме того, 21 июня Министерство энергетики выделило дополнительно 324 тонны сжиженного газа из ресурсов ТОО «Жаикмунай» с целью удовлетворения растущего спроса в области.

А 23 июня было принято решение о дополнительной поставке 468 тонн сжиженного газа железнодорожным транспортом из АО «СНПС-Актобемунайгаз».

— В настоящее время начата отправка сжиженного газа субъектам области. На сегодняшний день запланирована поставка 200 тонн. Кроме того, 26 июня из АО «СНПС-Актобемунайгаз» в Западно-Казахстанскую область будет направлено ещё 7 вагонов, что составляет 256 тонн сжиженного нефтяного газа. В ближайшее время планируется стабилизировать ситуацию на внутреннем рынке области, — сообщил Мирас Мулкай.

Напомним, ранее мы сообщали о возникновении дефицита сжиженного газа в Западно-Казахстанской области.

Также один из водителей отметил, что в Уральске автогаз появляется с перебоями.