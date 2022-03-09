Пусть все женщины испытают счастье материнства - гендиректор столичного центра репродукции

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В 2021 году в рамках программы «Аңсаған сәби» в Казахстане выделили 7 тысяч квот на процедуру ЭКО. Генеральный директор центра репродукции человека ТОО «Астана-Эколайф» Алмагуль Ахметова отметила, что программа поможет осчастливить немало семей и подарить им долгожданного ребенка. В честь Международного женского дня она пожелала каждой женщине испытать счастье материнства, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата Нур-Султана.

Генеральный директор центра репродукции человека ТОО «Астана-Эколайф», вице-президент КАРМ Алмагуль Ахметова также является членом Российской ассоциации репродукции человека (РАРЧ), Украинской ассоциации репродуктивной медицины (УАРМ), Европейского общества репродукции человека и эмбриологии (ESHRE), Американского общества репродуктивной медицины (ASRM). Была награждена почетной грамотой КАРМ «За личный вклад во внедрение, развитие и пропаганду ВРТ в Казахстане», грамотой МЗ РК «За вклад в развитие здоровья населения», нагрудным знаком «Отличник здравоохранения».

К слову, первый ребенок «из пробирки» в клинике под ее руководством появился в 2008 году. Это был мальчик весом три с половиной килограмма.

«Наш центр занимается лечением бесплодия. Я благодарна запуску программы «Аңсаған сәби», в 2021 году было выделено 7 тысяч квот парам, которые не могут иметь детей. На сегодняшний день 3 тысячи женщин стоят на учете по беременности. И мы ждем рождения более трех тысяч детей. Хочу поздравить всех женщин с праздником 8 марта. Хочу, чтобы все наши женщины испытали счастье материнства, чтобы эта мечта претворилась в каждой семье. Желаю, чтобы в каждой семье был слышен смех детей», - выразила пожелания Алмагуль Ахметова.