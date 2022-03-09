РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    01:09, 09 Март 2022 | GMT +6

    Пусть все женщины испытают счастье материнства - гендиректор столичного центра репродукции

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В 2021 году в рамках программы «Аңсаған сәби» в Казахстане выделили 7 тысяч квот на процедуру ЭКО. Генеральный директор центра репродукции человека ТОО «Астана-Эколайф» Алмагуль Ахметова отметила, что программа поможет осчастливить немало семей и подарить им долгожданного ребенка. В честь Международного женского дня она пожелала каждой женщине испытать счастье материнства, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата Нур-Султана.

    Генеральный директор центра репродукции человека ТОО «Астана-Эколайф», вице-президент КАРМ Алмагуль Ахметова также является членом Российской ассоциации репродукции человека (РАРЧ), Украинской ассоциации репродуктивной медицины (УАРМ), Европейского общества репродукции человека и эмбриологии (ESHRE), Американского общества репродуктивной медицины (ASRM). Была награждена почетной грамотой КАРМ «За личный вклад во внедрение, развитие и пропаганду ВРТ в Казахстане», грамотой МЗ РК «За вклад в развитие здоровья населения», нагрудным знаком «Отличник здравоохранения».

    К слову, первый ребенок «из пробирки» в клинике под ее руководством появился в 2008 году. Это был мальчик весом три с половиной килограмма.

    «Наш центр занимается лечением бесплодия. Я благодарна запуску программы «Аңсаған сәби», в 2021 году было выделено 7 тысяч квот парам, которые не могут иметь детей. На сегодняшний день 3 тысячи женщин стоят на учете по беременности. И мы ждем рождения более трех тысяч детей. Хочу поздравить всех женщин с праздником 8 марта. Хочу, чтобы все наши женщины испытали счастье материнства, чтобы эта мечта претворилась в каждой семье. Желаю, чтобы в каждой семье был слышен смех детей», - выразила пожелания Алмагуль Ахметова.


    Теги:
    Здравоохранение Астана Видео Общество
    Сейчас читают
    Сегодня, 11:42
    Опасные женские привычки, о которых стоит забыть, чтобы быстро не состариться
    Сегодня, 11:24
    «Канело» в третий раз защитил звание абсолютного чемпиона мира
    Сегодня, 10:47
    Землетрясение в 2-3 балла ощутили в Алматы
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!