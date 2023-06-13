Пусть стоит, не ломать же – аким области Жетысу высказался о теннисном корте в резиденции

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Глава области Жетысу Бейбит Исабаев ответил на вопрос о теннисном корте в резиденции акима, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Во-первых, это не моя резиденция, это государственная резиденция, которая предназначена для глав иностранных государств, для глав иностранных делегаций и других официальных лиц. Я, как аким области, арендую часть помещений – 167 м². Плачу все коммунальные и арендные услуги из своего кармана», - сказал он на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций.

Аким области добавил, что теннисный корт был построен около 10-15 лет назад.

«А что мне остается делать? Сломать все это? Убрать? Я в теннис сам не играю, моя супруга не играет, что мне делать? 15 лет стоит. Ну, пусть стоит, не ломать же все это», - добавил Бейбит Исабаев.

Ранее он прокомментировал незаконную выдачу более 1 тысячи квартир. По его словам, среди тех, кто незаконно получил квартиры, есть госслужащие, журналисты, полицейские, спортсмены и артисты. Также он раскрыл подробности коррупционного скандала в отделе образования в Талдыкоргане.