Пусть Наурыз мейрамы принесет мир, добро и процветание каждой семье — Олжас Бектенов

— Дорогие казахстанцы!

Поздравляю вас с Наурыз мейрамы — праздником светлых перемен и новой жизни!

Первый месяц весны в этом году стал поистине судьбоносным для нашей страны. Казахстанцы сплоченно поддержали инициированную Президентом Касым-Жомартом Кемелевичем Токаевым масштабную конституционную реформу. Принятый народом Основной закон стал не только надежным оплотом нашей независимости, но и символом динамичного развития и обновления во всех сферах. Убежден, патриотизм, единство и активность наших граждан и впредь будут движущей силой всех качественных преобразований в стране.

Символично, что Казахстан вступил в новую историческую эпоху в канун Наурыз мейрамы. Пусть праздник обновления и весеннего равноденствия принесет мир, добро и процветание каждой семье.

Желаю всем крепкого здоровья, реализации всех намеченных планов, счастья и благополучия!

Ұлыстың ұлы күні құтты болсын! — обратился Премьер-министр.