Пусть Наурыз мейрамы принесет мир, добро и процветание каждой семье — Олжас Бектенов
Премьер-министр РК Олжас Бектенов поздравил казахстанцев с Наурыз мейрамы — праздником обновления, весны и новых начинаний. В поздравлении глава правительства отметил, что принятая конституционная реформа стала символом развития и единства Казахстана, а весенний праздник принесет мир, благополучие и процветание каждой семье, передает агентство Kazinform.
— Дорогие казахстанцы!
Поздравляю вас с Наурыз мейрамы — праздником светлых перемен и новой жизни!
Первый месяц весны в этом году стал поистине судьбоносным для нашей страны. Казахстанцы сплоченно поддержали инициированную Президентом Касым-Жомартом Кемелевичем Токаевым масштабную конституционную реформу. Принятый народом Основной закон стал не только надежным оплотом нашей независимости, но и символом динамичного развития и обновления во всех сферах. Убежден, патриотизм, единство и активность наших граждан и впредь будут движущей силой всех качественных преобразований в стране.
Символично, что Казахстан вступил в новую историческую эпоху в канун Наурыз мейрамы. Пусть праздник обновления и весеннего равноденствия принесет мир, добро и процветание каждой семье.
Желаю всем крепкого здоровья, реализации всех намеченных планов, счастья и благополучия!
Ұлыстың ұлы күні құтты болсын! — обратился Премьер-министр.
Отметим, ранее Глава государства поздравил казахстанцев с праздником Наурыз.