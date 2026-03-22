РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    10:39, 22 Март 2026 | GMT +5

    Пусть Наурыз мейрамы принесет мир, добро и процветание каждой семье — Олжас Бектенов

    Премьер-министр РК Олжас Бектенов поздравил казахстанцев с Наурыз мейрамы — праздником обновления, весны и новых начинаний. В поздравлении глава правительства отметил, что принятая конституционная реформа стала символом развития и единства Казахстана, а весенний праздник принесет мир, благополучие и процветание каждой семье, передает агентство Kazinform. 

    Олжас Бектенов
    Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

    — Дорогие казахстанцы!

    Поздравляю вас с Наурыз мейрамы — праздником светлых перемен и новой жизни!

    Первый месяц весны в этом году стал поистине судьбоносным для нашей страны. Казахстанцы сплоченно поддержали инициированную Президентом Касым-Жомартом Кемелевичем Токаевым масштабную конституционную реформу. Принятый народом Основной закон стал не только надежным оплотом нашей независимости, но и символом динамичного развития и обновления во всех сферах. Убежден, патриотизм, единство и активность наших граждан и впредь будут движущей силой всех качественных преобразований в стране.

    Символично, что Казахстан вступил в новую историческую эпоху в канун Наурыз мейрамы. Пусть праздник обновления и весеннего равноденствия принесет мир, добро и процветание каждой семье.

    Желаю всем крепкого здоровья, реализации всех намеченных планов, счастья и благополучия!

    Ұлыстың ұлы күні құтты болсын! — обратился Премьер-министр. 

    Отметим, ранее Глава государства поздравил казахстанцев с праздником Наурыз.

    Теги:
    Праздник Правительство РК Наурыз Олжас Бектенов Премьер-министр РК
    Дамира Кеңесбай
    Автор
