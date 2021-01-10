Пусть наши внуки и правнуки живут в счастливой стране - ветеран из Алматинской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Не остался в стороне от происходящего в стране важного политического события ветеран Великой Отечественной войны Гаврил Моисеев, проживающий в отдаленном уголке Алматинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Проживает Гаврил Степанович в селе Капал Аксуского района. Узнав о желании фронтовика проголосовать, члены местной избирательной комиссии доставили избирательную урну со всей необходимой документацией к нему домой.

«Мы, старшее поколение, многое пережили - и суровые годы войны, и послевоенную разруху, и тяжелые кризисные 90-е годы. Но слава Богу, сейчас у нас стабильность. Пусть наши внуки и правнуки живут в счастливой стране, где нет места войне. Поэтому я и принял участие в голосовании», - отметил Г. Моисеев.

Отметим, что в целом в Аксуском районе проголосовать из дома изъявили желание 86 человек.