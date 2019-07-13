Пуск ракеты «Протон-М» с обсерваторией «Спектр-РГ» покажут в прямом эфире

БАЙКОНУР. КАЗИНФОРМ - Государственная комиссия, заседание которой состоялось 13 июля 2019 года на космодроме Байконур, приняла решение о запуске ракеты «Протон-М», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Накануне старт ракеты космического назначения «Протон-М» в составе разгонного блока «ДМ-03» и обсерватории «Спектр-РГ» был перенесен на резервную дату. «Госкомиссия подтвердила готовность ракеты «Протон-М» к пуску, принято решение о ее заправке компонентами топлива и запуску, сообщает пресс-служба Роскосмоса.

Старт «Протона-М» с 81 площадки космодрома Байконур назначен на субботу, 13 июля, в 18:30:57 по времени Нур-Султана.

Все пользователи смогут следить за подготовкой ракеты-носителя «Протон-М» к пуску и её стартом в режиме реального времени в разделе «Онлайн трансляции» на сайте Роскосмоса за час до старта, говорится в пресс-релизе космического ведомства России.

«Спектр-РГ» — российско-германский проект по созданию орбитальной астрофизической обсерватории для изучения Вселенной в рентгеновском диапазоне длин волн. Основная цель проекта — построить карту всего неба, на которой будут отмечены все крупнейшие скопления галактик (около ста тысяч), а также зарегистрировать около трёх миллионов сверхмассивных чёрных дыр.