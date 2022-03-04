Пуск ракеты-носителя «Союз 2.1б» с Байконура отменен

БАЙКОНУР. КАЗИНФОРМ – Роскосмос отменил все пуски российских ракет в интересах OneWeb со всех космодромов. В том числе запланированный в ночь на 5 марта 2022 года пуск ракеты-носителя «Союз 2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и 36 спутниками европейской компании One Web, которые уже находились на старте, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Генеральный директор Госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин поручил прекратить все пуски российских ракет в интересах OneWeb со всех космодромов, в связи с отсутствием гарантии со стороны компании OneWeb о неиспользовании спутников системы в военных целях», - только что сообщила пресс-служба Роскосмоса.

Также сообщается, что прямая трансляция с космодрома Байконур процесса снятия ракеты-носителя «Союз-2.1б» с космическими аппаратами OneWeb со стартового комплекса площадки № 31 и её транспортирование в монтажно-испытательный корпус будет показана на сайте Роскосмоса.