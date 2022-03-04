Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Освоение космоса

Пуск ракеты-носителя «Союз 2.1б» с Байконура отменен

Автор:  
Сара Кабикызы
4 Марта 2022, 14:03
Пуск ракеты-носителя «Союз 2.1б» с Байконура отменен

БАЙКОНУР. КАЗИНФОРМ – Роскосмос отменил все пуски российских ракет в интересах OneWeb со всех космодромов. В том числе запланированный в ночь на 5 марта 2022 года пуск ракеты-носителя «Союз 2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и 36 спутниками европейской компании One Web, которые уже находились на старте, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Генеральный директор Госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин поручил прекратить все пуски российских ракет в интересах OneWeb со всех космодромов, в связи с отсутствием гарантии со стороны компании OneWeb о неиспользовании спутников системы в военных целях», - только что сообщила пресс-служба Роскосмоса.

photo

Также сообщается, что прямая трансляция с космодрома Байконур процесса снятия ракеты-носителя «Союз-2.1б» с космическими аппаратами OneWeb со стартового комплекса площадки № 31 и её транспортирование в монтажно-испытательный корпус будет показана на сайте Роскосмоса.


Освоение космоса   Байконур   Россия  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
В Астане запускают новый пригородный маршрут
В Астане запускают новый пригородный маршрут
Казахстан в Италии одержал разгромную победу в отборе на Евро-2024 по футболу
Казахстан в Италии одержал разгромную победу в отборе на Евро-2024 по футболу
Пять человек пострадали в ДТП в Жамбылской области
Пять человек пострадали в ДТП в Жамбылской области
Семь автобусных маршрутов изменят схему движения в Астане
Семь автобусных маршрутов изменят схему движения в Астане
Гуманитарную помощь отправили из Астаны в область Абай
Гуманитарную помощь отправили из Астаны в область Абай
В Бурабае 19-летнюю автоледи наказали за экстремальную езду
В Бурабае 19-летнюю автоледи наказали за экстремальную езду
Смертельное ДТП совершил нелегальный перевозчик в СКО
Смертельное ДТП совершил нелегальный перевозчик в СКО
Завершился первый день VII чемпионата мира по рукопашному бою в Астане
Завершился первый день VII чемпионата мира по рукопашному бою в Астане
На 18 млн тенге обманули мошенники жительницу Кокшетау
На 18 млн тенге обманули мошенники жительницу Кокшетау