Пушкинские чтения провели в Таразе

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Пушкинские чтения в честь 224-й годовщины со дня рождения великого русского поэта прошли в городе Таразе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Ежегодно в Таразе, на пересечении улиц Абая и Пушкина, проводятся ставшие традиционными Пушкинские чтения. Любители творчества гениального русского поэта, творчество которого давно стало достоянием человечества, приходят с цветами к памятнику Пушкину, читают бессмертные строки его произведений. И на сей раз собрались ветераны, молодежь, представители этнообъединений, интеллигенции, СМИ.

Среди выступавших на Пушкинских чтениях-2023 были учащиеся нескольких средних общеобразовательных школ Тараза, а также ученики НИШ. Вокальный ансамбль «Калинка» исполнил русские народные песни.

Артисты Жамбылского областного русского драматического театра представили сцены из произведений Пушкина «Евгений Онегин», «Руслан и Людмила», «Дубровский». В образе Пушкина выступил артист театра Виктор Майнашев. Режиссёр-постановщик - отличник культуры РК Ольга Избасарова.

«В Год русского языка как языка межнационального общения в странах СНГ 224-й день рождения Александра Сергеевича Пушкина приобрел особое значение, - сказала заместитель директора Жамбылского областного русского драматического театра Валерия Сон. – Известно, что Казахстан в декабре прошлого года выступил с инициативой по созданию под эгидой СНГ международной организации по поддержке русского языка. На русском языке говорят 250 миллионов человек в мире, это один из шести официальных языков ООН. Призываем сохранять и преумножать наследие русского языка, знать и помнить творчество великого русского поэта Александра Пушкина».

Организатором Пушкинских чтений ежегодно выступает Русская община Жамбылской области «Радонеж», при поддержке Жамбылского областного русского драматического театра.

Памятник Пушкину работы таразского скульптора Сейитказыма Момышева установлен в Таразе к 205-й годовщине со дня рождения поэта.