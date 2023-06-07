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Пушкинские чтения провели в Таразе

Автор:  
Галина Скрипник
7 Июня 2023, 22:33
Пушкинские чтения провели в Таразе Фото Жамбылского областного русского драматического театра

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Пушкинские чтения в честь 224-й годовщины со дня рождения великого русского поэта прошли в городе Таразе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Ежегодно в Таразе, на пересечении улиц Абая и Пушкина, проводятся ставшие традиционными Пушкинские чтения. Любители творчества гениального русского поэта, творчество которого давно стало достоянием человечества, приходят с цветами к памятнику Пушкину, читают бессмертные строки его произведений. И на сей раз собрались ветераны, молодежь, представители этнообъединений, интеллигенции, СМИ.

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Среди выступавших на Пушкинских чтениях-2023 были учащиеся нескольких средних общеобразовательных школ Тараза, а также ученики НИШ. Вокальный ансамбль «Калинка» исполнил русские народные песни.

Артисты Жамбылского областного русского драматического театра представили сцены из произведений Пушкина «Евгений Онегин», «Руслан и Людмила», «Дубровский». В образе Пушкина выступил артист театра Виктор Майнашев. Режиссёр-постановщик - отличник культуры РК Ольга Избасарова.

«В Год русского языка как языка межнационального общения в странах СНГ 224-й день рождения Александра Сергеевича Пушкина приобрел особое значение, - сказала заместитель директора Жамбылского областного русского драматического театра Валерия Сон. – Известно, что Казахстан в декабре прошлого года выступил с инициативой по созданию под эгидой СНГ международной организации по поддержке русского языка. На русском языке говорят 250 миллионов человек в мире, это один из шести официальных языков ООН. Призываем сохранять и преумножать наследие русского языка, знать и помнить творчество великого русского поэта Александра Пушкина».

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Организатором Пушкинских чтений ежегодно выступает Русская община Жамбылской области «Радонеж», при поддержке Жамбылского областного русского драматического театра.

Памятник Пушкину работы таразского скульптора Сейитказыма Момышева установлен в Таразе к 205-й годовщине со дня рождения поэта.


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