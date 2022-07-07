7 Июля 2022 12:13

Пункты жертвоприношения скота на Курбан айт определены в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В этом году празднование Курбан айта начнется 9 июля и продлится три дня. В Караганде определены три пункта жертвоприношения скота, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Специализированные пункты забоя скота оборудованы на улицах Резника, 18 (ИП «Абишева А. О.»), Гоголя, 2/23 (ТОО «АРАЙ KZ») и С. Сейфуллина, 53 (КХ «Хасенов»). Они получили ветеринарно-санитарное заключение ветслужбы.

Для санитарно-эпидемиологического благополучия населения и недопущения возникновения пищевых отравлений, токсикоинфекций, острых кишечных инфекций в период празднования Курбан-айта вынесено новое постановление главного санврача области. В регионе будет усилен контроль за соблюдением санитарных норм в пунктах жертвоприношения, требований санитарно-эпидемиологических правил по транспортировке и хранению мяса.

Будет проверяться наличие документов, подтверждающих качество, безопасность мяса, а также личных медицинских книжек у работников, обслуживающего персонала и других лиц, имеющих контакт с пищевой продукцией, с пройденным медосмотром и допуском к работе.

Постановление вступит в силу 8 июля этого года.