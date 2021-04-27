Пункты вакцинации появятся на набережной, возле вокзала и ТРЦ в Павлодаре

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Пункты вакцинации появятся на вокзале, набережной и возле ТРЦ в городе Павлодаре. В них сможет получить прививку от СOVID-19 каждый желающий, но перед этим его осмотрит врач, выяснит, нет ли показаний, зафиксирует данные в информационной системе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

Как рассказал руководитель регионального управления здравоохранения Айдар Ситказинов на онлайн пресс-конференции в региональной службе коммуникаций, всего в Павлодарской области подготовлено 138 прививочных пунктов, на данный момент из них задействовано 87.

«В Павлодаре созданы стационарные прививочные пункты: «Шанырак-1», «Шанырак-2», на территории Торайгыров университета, в ЦОНе в Дачном микрорайоне, в Усольском микрорайоне. В Экибастузе стационарные прививочные кабинеты открыты клубе «Өнер», в школах, в бассейне «Жасыбай». При большом количестве желающих вакцинироваться мы будем туда направлять потоки, за каждой поликлиникой закреплен определенный прививочный кабинет», - рассказал Айдар Ситказинов.

Кроме того, организованы 37 прививочных бригад, которые выезжают на крупные предприятия и в торговые дома. В ближайших планах облздрава - открыть передвижные и «палаточные» пункты для вакцинации.

Первый такой пункт появится уже завтра на площади между авто- и железнодорожным вокзалами. Это передвижной медицинский пункт поликлиники Павлодарского района. Также в дальнейшем планируют поставить палатки на центральной набережной и возле крупных торговых центров.

Отличие таких передвижных пунктов и палаток от стационарных прививочных кабинетов в том, что если каждый стационарный пункт закреплен за определенной поликлиникой, и вакцинацию в нем можно пройти по записи в поликлинике, то в палатках возможность получить прививку предоставят всем желающим, даже если решение он примет спонтанно.

«По «палаткам» принцип работы такой: человек пришел, увидел, захотел получить прививку. Конечно же, при себе должно быть удостоверение личности. Его будет осматривать врач и только после этого, если нет противопоказаний, вносить его данные в информационную систему и вакцинировать. Сейчас обговариваем вопрос подведения электричества к палатке на набережной. Будут созданы все условия, чтобы после вакцинации человек мог подождать 30 минут, которые он должен находиться под наблюдением», - рассказал главный врач Павлодарской области.

Он также уточнил, что у жителей области будет возможность выбрать препарат, которым прививаться: российский «Спутник V» или отечественный «QazVac». Между тем павлодарцев уже начали вакцинировать от COVID-19 казахстанским препаратом.

26 апреля Павлодарская область перешла в «красную» зону по коронавирусной инфекции.