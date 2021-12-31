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вчера 23:58
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Пункты вакцинации подростков открыли в трех школах в Костанае
КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — В Костанае запущен пилотный проект по вакцинации детей в медицинских кабинетах трех школ города, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного управления здравоохранения.
В Костанайской области продолжаются профилактические прививочные мероприятия вакциной « Comirnaty «, производства компании «Рfizer» (США).
«На 29 декабря текущего года получили вакцину 4200 детей от 12 до 18 лет. Случаев отрицательной реакции на прививку у детей нет. Всего в области вакцинацию проводит 31 организация, оказывающая первичную медико-санитарную помощь (поликлиники, в том числе 5 частных), ежедневно, без выходных с 08:00 до 19:00 часов в присутствии родителей или законных представителей и с их письменного информированного согласия», - сообщили в ведомстве.
Также для удобства гражданам рекомендуется предварительно записываться по телефону.
«По просьбам родителей, чтобы не подвергать опасности заражения детей в поликлиниках вирусными инфекциями в период распространения ОРВИ, запускается пилотный проект по вакцинации детей в медицинских кабинетах трех школ города: гимназии имени М. Горького, школы-лицея №1 и СШ № 27. В каникулярное время с 6 января в этих школах мобильными медицинскими бригадами, прошедшими специальное обучение, начнет проводиться вакцинация против коронавирусной инфекции для детей и подростков», - добавили в управлении.
Работать пришкольные пункты вакцинации будут с понедельника по пятницу с 10:00 до 16:00 часов.
«Получить вакцину в них могут не только ученики данных школ, но и несовершеннолетние учащиеся школ и колледжей города. Один флакон вакцины содержит 6 доз, поэтому родителям необходимо предварительно оставить заявку по указанным телефонам, после набора 6 человек вы будете приглашены в установленное время для получения вакцины», - пояснили в облздраве.
Здесь же в ведомстве заверили, что прививочные пункты в школах полностью соответствуют требованиям санитарных правил, имеются активные термоконтейнеры рефрижераторного типа со встроенной холодильной установкой.
Напомним, свыше 129 тысяч женщин и подростков получили два компонента вакцины Pfizer в Казахстане.
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