Пункты вакцинации подростков открыли в трех школах в Костанае

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — В Костанае запущен пилотный проект по вакцинации детей в медицинских кабинетах трех школ города, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного управления здравоохранения.

В Костанайской области продолжаются профилактические прививочные мероприятия вакциной « Comirnaty «, производства компании «Рfizer» (США).

«На 29 декабря текущего года получили вакцину 4200 детей от 12 до 18 лет. Случаев отрицательной реакции на прививку у детей нет. Всего в области вакцинацию проводит 31 организация, оказывающая первичную медико-санитарную помощь (поликлиники, в том числе 5 частных), ежедневно, без выходных с 08:00 до 19:00 часов в присутствии родителей или законных представителей и с их письменного информированного согласия», - сообщили в ведомстве.

Также для удобства гражданам рекомендуется предварительно записываться по телефону.

«По просьбам родителей, чтобы не подвергать опасности заражения детей в поликлиниках вирусными инфекциями в период распространения ОРВИ, запускается пилотный проект по вакцинации детей в медицинских кабинетах трех школ города: гимназии имени М. Горького, школы-лицея №1 и СШ № 27. В каникулярное время с 6 января в этих школах мобильными медицинскими бригадами, прошедшими специальное обучение, начнет проводиться вакцинация против коронавирусной инфекции для детей и подростков», - добавили в управлении.

Работать пришкольные пункты вакцинации будут с понедельника по пятницу с 10:00 до 16:00 часов.

«Получить вакцину в них могут не только ученики данных школ, но и несовершеннолетние учащиеся школ и колледжей города. Один флакон вакцины содержит 6 доз, поэтому родителям необходимо предварительно оставить заявку по указанным телефонам, после набора 6 человек вы будете приглашены в установленное время для получения вакцины», - пояснили в облздраве.

Здесь же в ведомстве заверили, что прививочные пункты в школах полностью соответствуют требованиям санитарных правил, имеются активные термоконтейнеры рефрижераторного типа со встроенной холодильной установкой.

Напомним, свыше 129 тысяч женщин и подростков получили два компонента вакцины Pfizer в Казахстане.