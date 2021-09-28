Пункты вакцинации открыты на вокзале и в аэропорту Нур-Султана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В столице развернуты еще две зоны вакцинации против КВИ. Прививочные пункты организованы на железнодорожном вокзале «Нурлы-Жол» (новый вокзал) и в международном аэропорту имени Нурсултана Назарбаева, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт акимата Нур-Султана.

В данных пунктах можно получить как первый, так и второй компоненты вакцин. Привиться можно имеющимися дозами вакцин. На сегодня в столице в наличии три вида вакцин: российский «Спутник V», отечественная вакцина QazVac и китайский препарат Sinopharm VeroCell.

«В целом, в городе первым компонентом охвачено уже свыше 66% граждан из подлежащего контингента. В целях улучшения этой работы и большего охвата населения мы разворачиваем пункты вакцинации еще в двух организациях – в местах, где собирается большое количество граждан», - отметили в управлении.

Зона вакцинации на вокзале «Нурлы-Жол» расположена на четвертом этаже, в аэропорту - на первом этаже в переходе между международным и внутренним терминалом. График работы с 10:00 до 20:00 каждый день.

«Все меры предприняты для удобства населения в получении прививки против коронавирусной инфекции. Хотелось бы, чтобы граждане помнили, что только с помощью вакцинации мы сможем победить пандемию. Мы практически побороли инфекцию, но полностью вирус еще не побежден. Все зависит от нас самих – от сознательного отношения к вакцинации и проявления своей гражданской позиции в недопущении распространения коронавируса», - добавили в ведомстве.

В настоящее время по городу при торгово-развлекательных центах и торговых домах расположено пять пунктов вакцинации: в ТРЦ «Керуен», «Хан Шатыр», «Азия Парк», «Абу Даби Плаза» и ТД «Евразия». Пункты вакцинации также расположены в медицинских учреждениях. Всего работает 84 пункта, также работу продолжают выездные бригады для вакцинации трудовых коллективов.