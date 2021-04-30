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    21:11, 29 Апрель 2021 | GMT +6

    Пункты вакцинации открылись в областном и городском акиматах Атырау

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    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В Атырау пункты вакцинации открылись в областном и городском акиматах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Для вакцинации госслужащих в областном акимате прививочный пункт развернулся в большом-коференц зале. Здесь работают две передвижные бригады медиков. Для вакцинации управление здравоохранения выделило около 200 вакцины «Спутник V». Дополнительный пункт вакцинации был открыт по инициативе акима города и в городском акимате. Вакцинацию госслужащих на ежедневной основе будет проводить мобильная бригада медиков. В первый день прививку от коронавирусной инфекции получили 25 сотрудников акимата г. Атырау. Всего по городу Атырау работают 6 передвижных пунктов. Они созданы специально при городских поликлиниках для вакцинации сотрудников больших коллективов. В них работают медики старшего и среднего звена. Вакцина перевозится в транспортных портативных мобильных камерах», - рассказал руководитель управления здравоохранения региона Асхан Байдувалиев.

    Вместе с тем, на самом крупном в городе рынке «Дина» также открылся пункт вакцинации от COVID-19. Он расположен на 2 этаже медицинского центра «Dina Medical». График работы пункта: понедельник - пятница с 9.00 - 18.00. Суббота - с 9.00 до 17.00. Здесь можно получить I компонент казахстанской вакцины QazVас.

    Как ранее сообщалось, 1160 человек получают амбулаторное лечение от коронавируса в Атырауской области.


    Теги:
    Здравоохранение Атырауская область Атырау Коронавирус в РК Вакцинация Другие государственные органы Акимат Общество
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