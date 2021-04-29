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    10:23, 29 Апрель 2021 | GMT +6

    Пункты вакцинации открыли в торговых центрах в Петропавловске

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске открыли дополнительные прививочные пункты в торговых центрах, колледжах и библиотеке, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы управления здравоохранения, прививочные пункты первой городской поликлиники дополнительно работают во Дворце спорта, библиотеке им. С. Муканова и рынке «Алтын Арман». Второй поликлиники – во Дворце молодежи и Центре обслуживания населения по улице Ауэзова. Прививочные пункты третьей городской поликлиники можно найти в ТРЦ «СитиМолл» и в Центре семейного здоровья на базе многопрофильной городской больницы.

    Частное некоммерческое учреждение «Денсаулык» (четвертая поликлиника) разместила дополнительные прививочные пункты в медицинском колледже и Петропавловском строительно-экономическом колледже.

    Все прививочные пункты будут работать до 18 часов. За исключением пункта, расположенного в ТРЦ «СитиМолл». Здесь можно получить вакцину до 21:00. До этого же времени продлили время работы прививочных пунктов в поликлиниках.

    В пресс-службе третьей городской поликлиники сообщили, что используется вакцина «Спутник V».

    «Ждем всех желающих получить вакцину ежедневно с 10:00 до 21:00 (праздничные дни включительно). Приглашаем всех граждан Республики Казахстан, а также иностранных граждан, имеющих вид на жительство, независимо от прикрепления к поликлинике. При себе нужно иметь только удостоверение личности и желание получить прививку», - отметили в пресс-службе.

    Всего по области работают 90 прививочных пунктов, где можно получить вакцину против коронавируса.

    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Северо-Казахстанская область Вакцинация
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