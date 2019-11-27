Пункты туристской полиции работают в столице
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В местах, наиболее часто посещаемых иностранными туристами, в столице работают пункты туристской полиции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции города Нур-СУлтан.
Свою деятельность данное подразделение начало с апреля 2019 года и призвано обеспечить комфорт и безопасность иностранных граждан в период их пребывания в столице Казахстана.
Стационарные пункты туристской полиции в виде современных модулей установлены в местах, наиболее посещаемых иностранными туристами.
К примеру, один из модулей туристской полиции действует у монумента «Байтерек», ставшего любимой достопримечательностью не только у жителей города и республики, но и для зарубежных гостей.
Сотрудники туристкой полиции владеют иностранными языками и готовы оказать помощь зарубежным гостям. К ним же могут обратиться не только гости из-за рубежа, но и жители города и гости со всех регионов Казахстана
Необходимо отметить, что полицейские данного подразделения помимо оказания помощи туристам осуществляют профилактику правонарушений, предоставляют информационные услуги, оказывают помощь в решении проблем на туристических объектах.
По словам начальника управления местной полицейской службы ДП г. Нур-Султан Госмана Жакина, количество модулей туристской полиции в будущем будет только расти. В ближайшее время современные модули уже появятся в «Ғашықтар саябағы» («парке Влюбленных» по проспекту Туран) и на территории ЭКСПО.
Благодаря поддержке акимата города, модули туристской полиции и личный состав обеспечены всем необходимым материально-техническим оснащением.
В настоящее время организованы и продолжают действовать в круглосуточном режиме пункты туристической полиции по улице Тәуелсіздік («Дворец мира и согласия») и у монумента «Байтерек».
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