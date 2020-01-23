Пункты скорой помощи в Павлодарской области работают в усиленном режиме

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - 14 пострадавших в разных ДТП спасли сотрудники районных и трассовых пунктов скорой помощи Павлодарской области в январе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На месте ДТП в районе села Жолкудук Аксуской сельской зоны, которое произошло 19 января, бригады скорой помощи были в течение 10 минут после вызова. В результате столкновения двух автомобилей служба 103 госпитализировала двух женщин и троих детей с различными травмами», - сообщила журналистам пресс-служба станции скорой помощи Павлодарской области.

С начала 2020 года бригады районных и дополнительных пунктов службы 103, которые расположены на трассах регионального и республиканского значения, выезжали на семь случаев дорожно-транспортных происшествий.

«С учетом непогоды и вспышки вирусных инфекций по Павлодарской области районные и трассовые пункты скорой помощи работают в усиленном режиме. В этом году работники подразделений службы 103 уже обслужили семь аварий, в которых пострадали 14 человек, в том числе четверо детей», - отметили в «скорой».

Кроме того, работники дополнительных пунктов скорой помощи доставили семь человек с инфарктом миокарда в областной кардиоцентр, 11 пациентов с инсультом – в инсультные центры, восемь беременных женщин – в родильные дома Павлодара и Экибастуза.

«В каждом районном центре работает по одной бригаде скорой помощи, также в течение последних лет в регионе открыли шесть дополнительных пунктов скорой помощи. Трассовые подразделения службы 103 функционируют в трех селах Павлодарского района: Новоямышево, Чернорецк, Розовка, в селе Маралды Щербактинского района, селе Шарбакты района Аккулы и селе Кызылжар, которое входит в сельскую зону Аксу», - добавили в пресс-службе.