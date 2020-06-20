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Пункты сети сервиса АО «Казахтелеком» закрыты в городах до конца июня

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
20 Июня 2020, 04:11
Пункты сети сервиса АО «Казахтелеком» закрыты в городах до конца июня

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Пункты сети сервиса для физических лиц будут закрыты в городах на период с 19 июня по 30 июня 2020 года включительно. Обслуживание абонентов производится в онлайн-каналах, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Службу по связям с общественностью АО «Казахтелеком».

Офисы обслуживания физических лиц в районных центрах в период с 19 июня по 30 июня 2020 года будут открыты с понедельника по субботу с 09:00 до 15:00.

Для удобства абонентов АО «Казахтелеком» обслуживание будет производиться через онлайн-каналы коммуникации.

Онлайн-каналы WhatsApp и Telegram доступны для пользователей ежедневно с 8.00 до 23.00, без выходных и праздников.

За консультацией абоненты могут обратиться по следующим каналам:

Личный кабинет на сайте telecom.kz

WhatsApp и Telegram по номеру + 7 (708) 000 01 60;

Единый контакт-центр по номеру 160;

Контакт-центр по номеру 165 (Централизованное бюро ремонта).


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