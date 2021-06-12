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Пункты пропуска на казахстанско-китайской границе временно закроют

Редактор:  
Гульмира Байзакова
12 Июня 2021, 10:51
Пункты пропуска на казахстанско-китайской границе временно закроют

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Временно будут закрыты пункты пропуска на казахстанско-китайской границе. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КНБ РК.

«В связи с празднованием китайской стороной праздника «Дуань-У» (праздник драконьих лодок) на основании Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Китайской Народной Республики о пунктах пропуска через казахстанско-китайскую государственную границу, автомобильные пункты пропуска «Нұр жолы» и «Достык» 14 июня 2021 года не будут функционировать.

Напоминаем, что на казахстанско-китайской границе функционируют два железнодорожных пункта пропуска («Достык» и «Алтынколь») и 3 автомобильных («Нур жолы», «Достык», «Бахты») через которые, в связи с продолжающимися карантинными ограничениями, осуществляется пропуск только грузов и товаров», - говорится на странице пресс-службы в Instagram .

Для предварительной корректировки маршрутов передвижения грузовых транспортных средств через указанные пункты пропуска.



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