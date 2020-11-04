Пункты обогрева заработали на трассах ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – На трассах Восточно-Казахстанской области заработали пункты обогрева, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента по чрезвычайным ситуациям ВКО.

В ведомстве сообщили, что четыре трассовых медико-спасательных (ТМСП) и 19 обогревательных пунктов действуют на уязвимых участках дорог восточного региона. ТМСП - это социально ориентированный проект, направленный на оказание своевременной экстренной медицинской помощи при дорожно-транспортных происшествиях. В каждом пункте в круглосуточном режиме работают по 5 специалистов: врач, фельдшер, диспетчер, спасатель и водитель-спасатель.

Пункты оснащены специальной медицинской техникой, медицинским имуществом, комплектом специального аварийно-спасательного оборудования, предназначен для оказания экстренной медицинской помощи пострадавшим в ходе ДТП, проведения реанимационных мероприятий на месте ДТП и в период транспортировки пострадавших в лечебные учреждения, проведения спасательных работ с применением специализированного аварийно-спасательного инструмента, непосредственно на месте происшествия. Также предусмотрена вертолетная площадка.

Помимо оказания медицинской помощи пострадавшим при ДТП сотрудники ТМСП оказывают помощь при самообращении. В зимний период здания трассовых медико-спасательных пунктов используются как обогревательные пункты. Заложники снежного заноса могут находиться в трассовом медико-спасательном пункте до прибытия дорожных служб и расчистки трасс. Однако гражданам стоит знать, что пункты ТМСП не предоставляют продукты питания, отметили в департаменте.

Напомним, что в зимний период 2019-2020 года ТМСП совершено 11 выездов для оказания помощи населению, оказавшемуся в тяжелых погодных условиях, оказана медицинская помощь 16 гражданам, эвакуировано 27 человек, обогрето 26.

Трассовые медико-спасательные пункты расположены в следующих направлениях:

1. «Привольное» - на трассе Оскемен – Семей, на 85 км вблизи поселка Привольное Уланского района;

2. «Жарма» - на трассе Алматы – Оскемен, на 889 км вблизи п. Аршалы Жарминского района;

3. «Семеновка» - на трассе Омск – Майкапчагай, на 634 км вблизи п. Карабас Бескарагайского района;

4. «Семей» - на трассе Омск – Майкапчагай, на 825 км вблизи п. Суыкбулак Жарминского района.

Департамент по чрезвычайным ситуациям и филиал «Казгидромета» взаимодействуют на постоянной основе по получению информации о штормовых предупреждениях и ее незамедлительному доведению до всех заинтересованных государственных органов и служб. До населения информация доводится путем передачи SMS-сообщений через операторов сотовой связи, а также через мобильное приложение «DARMEN».

«Собираясь в дорогу в зимнее время, тщательно планируйте и продумывайте все до деталей. В каждом автомобиле должны быть вещи, которые спасут жизнь в экстренной ситуации: паяльные лампы, тросы, цепи для колес, лопаты, а также предметы первой необходимости»,- прокомментировали в ДЧС ВКО.

Фото: пресс-службы ДЧС ВКО