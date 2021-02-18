Пункты обогрева Караганды и Темиртау теперь есть в 2ГИС

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В целях предотвращения несчастных случаев, облегчения процесса поисков водителями и пассажирами мест для временного размещения и обогрева, Департамент по ЧС Карагандинской области совместно с ТОО «2ГИС справочник - Караганды» внесли координаты пунктов обогрева в поисковое приложение, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В зимний период, при различных неблагоприятных погодных условиях (буран, метель, туман), на автомобильных дорогах небезопасно. Поэтому часто возникает необходимость закрытия некоторых участков автодорог или введения на них ограничений движения. Водители и пассажиры в зимнее время рискуют на несколько часов попасть в заторы.

«В связи с этим, в целях предотвращения несчастных случаев, облегчения процесса поисков водителями и пассажирами мест для временного размещения и обогрева, Департаментом по ЧС Карагандинской области совместно с ТОО «2ГИС справочник - Караганды» проведена работа по внесению в «Справочник 2ГИС» данных (названий, координат) о местах временного размещения и обогрева населения», - сообщили в Управлении гражданской обороны ДЧС Карагандинской области.

Также в адрес собственников мест временного размещения и обогрева населения направлены рекомендательные письма о необходимости организовать необходимые условия для нуждающихся, обратившихся к ним, обеспечить теплом, горячим чаем, предоставить место отдыха. При необходимости оказать медицинскую помощь.

В настоящее время, в 2ГИС внесены данные по 54 пунктам обогрева, городов Караганды и Темиртау которые имеются в приложении «Справочник 2ГИС». Найти пункты обогрева можно, набрав в поисковой графе слова «Пункт сбора и временного размещения…».