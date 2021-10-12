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    16:57, 12 Октябрь 2021 | GMT +6

    Пункты обогрева готовят на трассах ВКО

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    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Совместно с местными исполнительными органами спасатели ДЧС ВКО планируют действие 19 пунктов обогрева, вместимостью 385 человек, оснащенных медицинским оборудованием, емкостями для хранения воды и запасов горюче-смазочных материалов. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС ВКО.

    Помимо этого в области будут задействовано 33 придорожных кафе для помощи в зимний период и обогрева граждан и 4 трассовых медико-спасательных пункта, в которых есть специальные реанимобили и медоборудование.

    Чтобы вызволять людей из снежных заносов в ДЧС подготовили 406 единиц техники, в том числе 153 высокопроходимой.

    Как рассказали в ДЧС, для ликвидации чрезвычайных ситуаций зимнего периода на данный момент выполняются расчеты по расстановке сил на опасных участках дорог, корректируются планы действий по ликвидации чрезвычайных ситуаций и взаимодействию между ведомствами, организациями, обеспечивающими жизнедеятельность населения в зимний период.

    Кризисные центры готовят к приему, обработке информации и принятию соответствующих решений, мониторинга устойчивой работы тепло-, водо- и энергоисточников.

    На случай штормового предупреждения действует мобильное приложение «Дармен», в котором указывается информация о закрытии и открытии дорог, погодных условиях, понижении температуры воздуха.

    Напомним, прошлой зимой спасатели эвакуировали 452 человека, в том числе 30 детей. Оказали помощь в вызволении 119 единиц техники из снежных заносов.


    Теги:
    Дороги Восточно-Казахстанская область Другие государственные органы Безопасность
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