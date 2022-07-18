18 Июля 2022 14:46

Пункты массовой вакцинации от оспы обезьян открыли в Нью-Йорке

ВАШИНГТОН. КАЗИНФОРМ – В Нью-Йорке созданы три пункта массовой вакцинации для борьбы с растущей вспышкой оспы обезьян, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на издание Breitbart News.

Комиссар здравоохранения Нью-Йорка Эшвин Васан сообщил, что город борется с распространением вируса, который заразил почти 500 человек. Открыты три пункта массовой вакцинации от оспы обезьян, которые можно посетить только по предварительной записи.

Они расположены в Авиационной средней школе в Квинсе (ранее известная как Манхэттенская школа авиационных профессий), средней школе Бушвик в Бруклине и старшей школе с углубленным изучением наук в Бронксе.

В пятницу на городском онлайн-портале было доступно более 9 тыс. вакцин, но они были полностью забронированы в течение нескольких минут. Министерство здравоохранения сообщило, что на этой неделе ожидается поступление около 4 тыс. дополнительных доз вакцин от федерального правительства.





Фото: KENA BETANCUR/AFP via Getty Images