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Пункты эвакуации людей на время паводка подготовят в трех школах Петропавловска

Автор:  
Олеся Жуковень
3 Марта 2021, 10:07
Пункты эвакуации людей на время паводка подготовят в трех школах Петропавловска

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске талые воды могут подтопить 240 жилых домов. Об этом на заседании акимата области сообщил глава города Булат Жумабеков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам Б.Жумабекова, в городе проводят комплексную работу по подготовке к паводку.

Подготовили карту и составили список мест вероятного подтопления. Завершили работы по устройству обвалования в поселке Заречный длиной 1200 метров, высотой - 2,5 метра. Городские власти возлагают надежды на ливневую канализацию, которая должна помочь справиться с талыми водами.

«В прошлом году составили электронную карту и начали проводить ревизию всей ливневой канализации, которая есть в городе. До ревизии у нас было около 48 км закрытых ливневок и 44 км открытых. Сейчас на карту нанесли почти 184 км, в том числе 95 км закрытой. Мы почти в два раза увеличили объем, который нужно обслуживать», - сообщил Б.Жумабеков.

Он добавил, что рассчитали количество необходимой техники, запасают инертные материалы и мешкотару. Сейчас у города есть 500 тонн песка, 300 тонн глины, две тысячи шлака, пять тысяч мешкотары, 20 тонн дизельного топлива, 15 тонн бензина и 400 литров масла.

«Откорректировали план эвакуации населения и сельхозживотных из зон возможного подтопления. Для эвакуации людей в подтапливаемых районах будут подготовлены пункты эвакуации в трех школах», - сообщил Б.Жумабеков.

Аким области Кумар Аксакалов недоволен темпами уборки снега в городе.

«Объемы снега в Петропавловске больше, чем в прошлом году. Если нужно добавить средства на уборку, сделайте расчеты. Очистить ливневки и водопропускные трубы - до конца марта. Проблем не должно быть. Учитывая предстоящее потепление, ожидается нагрузка на ливневую канализацию и коллекторы. Будьте готовы», - подчеркнул К.Аксакалов.

Напомним, вчера в ходе пресс-конференции в СЦК министр по чрезвычайным ситуациям Юрий Ильин рассказал о готовности к предстоящему паводковому периоду.


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