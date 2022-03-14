Пункт вакцинации закрывается в одном из столичных ТРЦ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Прививочный пункт, расположенный в ТРЦ «Asia Park», прекращает работу по вакцинации и ревакцинации горожан против КВИ с 15 марта 2022 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата столицы.

Напомним, прививочный пункт в ТРЦ «Asia Park» был развернут летом прошлого года для массового охвата граждан вакцинацией от коронавируса.

Горздрав столицы выражает благодарность представителям центра за совместную работу в укреплении здоровья астанчан, проводимые акции и розыгрыши в целях стимуляции к вакцинации.

На сегодня жители города могут привиться в 26 организациях первичной помощи, новом ЖД вокзале «Нурлы-жол», трех торговых комплексах - ТРЦ «Керуен», «Абу даби Плаза», ТД «Евразия».