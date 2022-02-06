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Пункт вакцинации временно закрыли в одном из столичных ТРЦ

6 Февраля 2022 23:31
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Пункт вакцинации временно закрыли в одном из столичных ТРЦ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Пункт вакцинации в столичном ТРЦ «Керуен» временно закрыт с 5 по 10 февраля. Об этом сообщается на официальной странице управления здравоохранения города Нур-Султан в сети Instagram, передает МИА «Казинформ».

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«В данном торговом центре ведутся ремонтные работы, в связи с чем данный пункт вакцинации 5 дней горожан принимать не будет. После 10 февраля все работы по вакцинации и ревакцинации граждан там продолжатся!», - говорится в сообщении управления здравоохранения города.


Напомним, для охвата населения массовой вакцинацией пункты вакцинации развернуты в более чем 36 медицинских организациях и в четырех торговых комплексах города Нур-Султан.

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#Нур-Султан   #Минздрав РК   #Здравоохранение   #Вакцинация  
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