Пункт вакцинации временно закрыли в одном из столичных ТРЦ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Пункт вакцинации в столичном ТРЦ «Керуен» временно закрыт с 5 по 10 февраля. Об этом сообщается на официальной странице управления здравоохранения города Нур-Султан в сети Instagram, передает МИА «Казинформ».

«В данном торговом центре ведутся ремонтные работы, в связи с чем данный пункт вакцинации 5 дней горожан принимать не будет. После 10 февраля все работы по вакцинации и ревакцинации граждан там продолжатся!», - говорится в сообщении управления здравоохранения города.





Напомним, для охвата населения массовой вакцинацией пункты вакцинации развернуты в более чем 36 медицинских организациях и в четырех торговых комплексах города Нур-Султан.