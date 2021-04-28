Пункт вакцинации от COVID-19 открылся в торговом центре в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Пункт вакцинации от COVID-19 открылся в одном из крупнейших в Атырау торговых центров «Baizaar», передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу управления здравоохранения области.

«Для удобства желающих вакцинироваться пункт расположен на 1-ом этаже и будет обслуживать горожан с 10:00 до 21:00. В пункте работают три медработника - два врача и одна медсестра. Помещение разделено на три зоны - зону медицинского осмотра, зону вакцинации и зону отдыха. Жители Атырау смогут получить первый компонент вакцины «Спутник V» вне зависимости от места прикрепления», - рассказали в пресс-службе управления здравоохранения.

Здесь проинформировали, что в настоящее время ведётся работа по открытию дополнительных пунктов вакцинации для максимального охвата населения.

Ранее сообщалось, что в регионе функционируют 25 прививочных пунктов: 15 - в городе Атырау, 8 - в районах области, 2 - на Тенгизском месторождении, а также 2 передвижных пункта.

Напомним, в Атырауской области отмечается суточное снижение инфицированных COVID-19.