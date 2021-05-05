АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- Пункт вакцинации от Covid-19 открылся в самом крупном ЦОНе Атырау. Здесь получить прививку от коронавирусной инфекции могут как сотрудники Центра обслуживания населения, так и посетители, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу управления здравоохранения Атырауской области.

Новый прививочный пункт открылся в ЦОНе в микрорайоне Нурсая. Здесь население обслуживают медработники поликлиники #2 г.Атырау - врач и две медсестры. Получить вакцину от Covid-19 могут как сотрудники ЦОНа, так и его посетители.

«В Атырауском филиале НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» сегодня работают около 800 человек, 100 сотрудников уже дали добровольное согласие на получение вакцины и начали прививаться. Думаю, их примеру последуют и наши посетители», - рассказал менеджер по связям с общественностью филиала НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» Бекжан Ахметов.



Отметим, что получить I компонент вакцины «Спутник V» в ЦОНе смогут и жители близлежащих микрорайонов - Нурсая, Болашак и Тулпар. Привиться от коронавирусной инфекции здесь можно вне зависимости от места прописки и прикрепления к поликлиники.



