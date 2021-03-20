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Пункт пропуска «Нур жолы» на границе с КНР не будет работать на Наурыз

Редактор:  
Гульмира Байзакова
20 Марта 2021, 11:54
Пункт пропуска «Нур жолы» на границе с КНР не будет работать на Наурыз

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Пункт пропуска «Нур жолы» на границе с КНР не будет работать с 21 по 23 марта 2021 года. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства финансов РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как уточнили в Минфине, данные ограничения введены в связи с празднованием в Республике Казахстан праздника Наурыз. В частности, в указанные даты пропуск лиц, транспортных средств, грузов осуществляться не будет.

В ведомстве просят перевозчиков и всех желающих пересечь границу заранее планировать свой маршрут с учетом введённых ограничений.


Алматинская область   Транспорт   Минфин РК   Китай   Наурыз  
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