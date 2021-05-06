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Пункт пропуска «Нур Жолы» на границе с КНР не будет работать 7 и 9 мая

Автор:  
Серик Сабеков
6 Мая 2021, 21:48
Пункт пропуска «Нур Жолы» на границе с КНР не будет работать 7 и 9 мая

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Пункт пропуска «Нур Жолы» на границе с КНР не будет работать 7 и 9 мая 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Пункт пропуска «Нур Жолы» на границе с КНР не будет работать 7 и 9 мая 2021 года. В частности, этот день пропуск лиц, транспортных средств, грузов осуществляется не будет», - отметили в минфине.

В ведомстве просят перевозчиков и всех желающих пересечь границу заранее планировать свой маршрут с учетом введённых ограничений.

Ранее пункт пропуска «Нур жолы» на границе с КНР не работал с 21 по 23 марта 2021 года.

Как уточнили в Минфине, данные ограничения были введены в связи с празднованием в Республике Казахстан праздника Наурыз.



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