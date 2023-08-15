Пункт пропуска на границе Казахстана и Китая временно не будет работать

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Пункт пропуска «Бахты» на границе с КНР не будет работать

18-20 августа, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КГД МФ РК.

С начала текущего года в рамках проекта по модернизации и техническому дооснащению пунктов пропуска, расположенных на казахстанском участке таможенной границы ЕАЭС проводится реконструкция автомобильного пункта пропуска «Бахты», расположенного на казахстанско-китайской границе.

«По графику производства работ в период с 18 по 20 августа 2023 года запланирована прокладка наружных сетей водоснабжения, проходящих через автомобильную дорогу пункта пропуска. В связи с чем, Комитет уведомляет о закрытии пункта пропуска «Бахты» в период с 18 по 20 августа 2023 года, ввиду отсутствуя возможности движения автотранспортных средств в ходе проведения вышеуказанных работ», - отметили в КГД.

Открытие пункта пропуска «Бахты» планируется с 21 августа 2023 года в штатном режиме.