Пункт пропуска «Бахты» модернизируют в области Абай

Правительством РК реализуется программа «Модернизация и техническое дооснащение пунктов пропуска. С января 2023 года проводятся строительно-монтажные работы по модернизации и техническому дооснащению пункта пропуска «Бахты». Завершить строительство планируется в четвертом квартале 2024 года, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу области Абай.

Проектом предусматривается оснащение пункта пропуска современными техническими средствами таможенного контроля, соответствующего уровню международного стандарта.

Предусматривается увеличение количества инспекционно-досмотровых комплексов (ИДК) по сканированию товаров и транспортных средств от одной до трех линий; увеличение количества оборудования по измерению весогабаритных параметров автотранспортных средств от двух до семи единиц.

Строительство современного пассажирского терминала, где будут иметься отдельные линии для осуществления таможенного контроля при въезде и выезде граждан, их багажа и ручной клади. На каждой линии предусмотрена система «зеленого» и «красного» коридора.

Предусматривается увеличение в пункте пропуска количества полос для перемещения автотранспортных средств от двух до шести, по три полосы на экспорт и импорт.

Также будет полная автоматизация всех таможенных процессов и интеграция между информационными системами таможенного оформления и контроля.

В результате реализации проекта предусматривается увеличение пропускной способности пункта пропуска «Бахты» только в одну сторону при 8-часовом режиме работы от 60 единиц до 500 единиц автотранспортных средств, по пропуску пассажиров - от 150 до 1000 человек.

С мая 2023 года автомобильные пункты пропуска, расположенные на казахстанско-китайской границе, работают семь дней в неделю продолжительностью по 12 часов. После реализации проекта пропускная способность пункта пропуска «Бахты» дополнительно увеличится еще на 50%.

После завершения строительства будут созданы комфортабельные условия для работы сотрудников государственных контролирующих органов, участников внешнеэкономической деятельности и перевозчикам товаров, а также граждан, пересекающих государственную границу в пункте пропуска «Бахты».

В результате значительно увеличится пропускная способность пункта пропуска «Бахты», существенно сократится время нахождения товаров и транспортных средств под таможенным контролем на государственной границе, заметно снизятся затраты на осуществление таможенного контроля, что позволит снизить себестоимость ввозимых товаров. Созданные благоприятные условия будут главной особенностью пункта пропуска по привлечению участников внешнеэкономической деятельности, а также отечественных и иностранных перевозчиков товаров для работы. Это приведет к увеличению поступлений таможенных платежей и налогов в бюджет государства.