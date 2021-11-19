Пулевая стрельба: Ирина Локтинонова выиграла чемпионат Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нур-Султане продолжается чемпионат Казахстана по пулевой стрельбе. Одним из победителей республиканского турнира стала Ирина Локтинонова. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Оlympic.kz.

Представительница команды из Шымкента выиграла соревнования по стрельбе из пневматического пистоле (10 метров). Она набрала 233.2 балла.

Второе место осталось за Асылым Жакия (Павлодар) - 230.8. Замкнула тройку лучших Валерия Попелова из Алматы - 210.7.