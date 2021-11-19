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Пулевая стрельба: Ирина Локтинонова выиграла чемпионат Казахстана
19 Ноября 2021 18:12
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нур-Султане продолжается чемпионат Казахстана по пулевой стрельбе. Одним из победителей республиканского турнира стала Ирина Локтинонова. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Оlympic.kz.
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Представительница команды из Шымкента выиграла соревнования по стрельбе из пневматического пистоле (10 метров). Она набрала 233.2 балла.
Второе место осталось за Асылым Жакия (Павлодар) - 230.8. Замкнула тройку лучших Валерия Попелова из Алматы - 210.7.
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