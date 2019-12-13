Пул волонтеров-госслужащих будет создан в Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Актюбинские госслужащие поддержали идею Президента страны Касым-Жомарта Токаева о необходимости развития корпоративного волонтерства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как известно, данную идею Президент озвучил на церемонии открытия Года волонтера и закрытия Года молодежи 10 декабря в столице.

«Думаю, несколько часов в рамках рабочей недели работники крупных компаний вполне могут посвящать безвозмездной помощи. Госаппарат и нацкомпании могут начать с себя, внедряя корпоративное волонтерство», - заключил Президент.

Поручение Главы государства поддерживают актюбинские госслужащие, которые решили создать пул волонтеров-госслужащих.

«С инициативой о создании пула волонтеров-госслужащих к нам обратились представители управления по делам молодежи и внутренней политики. Мы также поддержали идею. Сейчас прорабатываются механизмы работы пула, как и кем будут пополняться ряды пула, чем они будут заниматься. Конечно, идею волонтерства мы распространим среди госслужащих всей области», - говорит заместитель руководителя областного департамента по делам государственной службы Рафхат Бисенов.

Членство в пуле будет добровольным, и туда войдут госслужащие с активной жизненной позицией. Ожидается, что волонтеры-госслужащие, вошедшие в пул, будут на безвозмездной и постоянной основе осуществлять мероприятия, направленные на решение конкретных социально направленных, общественно полезных задач, в том числе осуществление консультативной работы по основной деятельности. В соответствии с Законом «О государственной службе» при поступлении на государственную службу граждане, осуществляющие волонтерскую и благотворительную деятельность, учитываются конкурсной комиссией. Тем самым волонтерам открыта дверь на государственную службу.

Всего на сегодняшний день в Актюбинской области насчитывается около 4 тыс. госслужащих.