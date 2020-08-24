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Пульсоксиметры и кислородные подушки передали медикам в Атырау

24 Августа 2020 02:00
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Пульсоксиметры и кислородные подушки передали медикам в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- Пульсоксиметры и кислородные подушки переданы медикам станции скорой медицинской помощи в Атырау, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«В июле по инициативе Национальной палаты предпринимателей «Атамекен» и общественного объединения «Менің Атамекенім» был запущен республиканский благотворительный марафон #вирусдобра, который нашел поддержку во всех регионах страны. Руководством одной из компании было принято решение о закупке пульсоксиметров и кислородных подушек с учетом существующей потребности. В Атырау станции скорой помощи были переданы 20 пульсоксиметров и 150 кислородных подушек», - сообщили в пресс-службе Палаты предпринимателей Атырауской области.

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#Атырауская область   #Здравоохранение  
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Автор:

Виктор Сутягин

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